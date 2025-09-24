Este es el estado de las vías en Ecuador durante este miércoles, tercer día de paro nacional

Ecuador vive este miércoles 24 de septiembre de 2025 el tercer día de paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

El presidente Daniel Noboa se trasladó hacia Otavalo, provincia de Imbabura, en horas de la madrugada.

Esa provincia ha sido la más convulsa desde que se concovaron las movilizaciones en contra de la eliminación del subsidio del diésel.

Las vías en Cotopaxi están habilitadas. Allí se militarizó la ciudad de la Latacunga, donde funciona de manera temporal la sede del Ejecutivo.

De acuerdo con el Sistema Integrado de Seguridad ECU911, estos son los cierres viales que se registran la mañana de este miércoles:

Imbabura

Eje vial rural Otavalo – Quiroga: cerrada a la altura del puente del río Blanco – San Eloy.

Otavalo – Atuntaqui

Otavalo – Cajas a la altura de Quichinche, La Magdalena, Eugenio Espejo, San Rafael, Caluquí y Pijal.

Ibarra – Zuleta – Cayambe a la altura del puente de Rumipamba.

Otavalo – Cotacachi a la altura del partidero de Cotacachi, Ilumán y Peguche.

Chaltura – San Roque a la altura de Chaltura, Natabuela, el semáforo de San Roque, San Luis de Agualongo y Santa Bertha.

Pastaza

Vía Puyo - Macas cerrada a la altura del sector de Canelo, cantón Arajuno, provincia de Pastaza.

Morona Santiago

Vía Macas - Riobamba está bloqueada por protestas en la Panamericana.

Zamora Chinchipe

Cierre vial parcial en la carretera El Pangui - Tundayme.

La noche del martes manifestantes cerraron calles luego de una movilización en Quito. En el centro de la ciudad se generaron disturbios.

Finalmente todas las vías de Quito fueron habilitadas y la circulación se mantiene con normalidad.