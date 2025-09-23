Manifestantes cierran la avenida Naciones Unidas la noche del martes 23 de septiembre

Un grupo de manifestantes bloquearon el paso vehicular en la avenida Naciones Unidas, ubicada al norte de Quito. El cierre se reportó alrededor de las 19:00 de este martes 23 de septiembre del 2025.

La restricción es en ambos sentidos de la concurridad avenida, en el tramo de la avenida De Los Shyris hacia la avenida 10 de Agosto. La manifestación provocó una fuerte congestión vehicular.

Con carteles y quemando llantas evitaron que decenas de vehículos circulen por el lugar. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) pidió tomar rutas alternas.

En las pancartas se leen mensajes contra el Gobierno. un grupo de los protestantes serían servidores públicos desvinculados de la Presidencia.

Portando banderas y al grito de "¡Fuera Noboa, fuera!", se fueron sumando más personas a la manifestación. Recorren la avenida Naciones Unidas. Incluso algunos escalaron las paradas para flamear banderas de Ecuador.