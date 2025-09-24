Daniel Noboa acoge dictamen de la Corte Constitucional y reforma el Decreto 153 de Constituyente

Daniel Noboa ante simpatizantes en Cotopaxi impulsa su convocatoria a una Asamblea Constituyente

Este miércoles 24 de septiembre del 2025 el presidente de la República, Daniel Noboa, acogió el dictamen de la Corte Constitucional para continuar con la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

Con el Decreto 155 Noboa dispone excluir varios considerandos y sustituir los artículos 4 y 5 del Capítulo II del estatuto para la elección, instalación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente.

El nuevo artículo señala que la Constituyente estará integrada por 80 asambleístas, entre ellos 24 serán nacionales, seis de las circunscripciones del exterior y 50 asambleístas constituyentes provinciales.

El artículo 5, sostiene que el voto será en listas cerradas y bloqueadas, donde los electores marcarán la casilla de la lista de su preferencia.

El Decreto se enviará a la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral para que se continúe con el proceso de convocatoria de Asamblea Constituyente previsto en la actual Constitución.