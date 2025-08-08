Así están las vías en Ecuador para los tres días de feriado por el Primer Grito de Independencia

El feriado del 10 de Agosto del 2025 será de tres días en Ecuador. El asueto comienza este sábado 9, domingo 10 y lunes 11 de agosto. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó el estado vial en el país para los turistas que viajarán a distintos puntos y zonas turísticas.

Hay reporte de vías cerradas en cuatro provincias por el fuerte invierno que ha golpeado la infraestructura vial. En Chimborazo está restringido el paso por la vía Tixan - Alausí. Según el reporte de MTOP, en Loja, está cerrado la circulación por el Paso Lateral en el tramo redondel de Belén - El Capulí.

En Sucumbíos, en la región Amazónica, está restringido el paso por la vía E45 'Y' de Baeza - Lago Agrio. En Napo, en cambio, no hay paso por la vía E45, El Chaco - Límite con Sucumbíos, en el sector de San Luis.

En la vía E20 Papallacta Baeza continuará el paso habilitado, pero con restricción de horarios. Al momento se trabaja en la estabilización del talud en el sector Flor del bosque. Así como también trabajos en otros tramos de esta vía.

Aunque MTOP trabaja con maquinaria y personal en la habilitación de las vías hay 47 carreteras que están parcialmente habilitadas y también con el paso controlado. Hay un operativo activado para atender las emergencias viales.

En la región costa están parcialmente habilitadas las vías E381 Del Salto - Muisne, E20 Esmeraldas - Quinindé, E10 San Lorenzo - Límite con Lita. Hay una tarea permanente en las zonas con mayor afectación vial.

En Manabí, en cambio, la vía E38 está habilitada parcialmente en el sentido Rocafuerte - Tosagua y también en la vía E384 Calceta - Junín. También en la misma región Costa, en El Oro, la vía E25 Arenillas - Las Lajas. Las Lajas - Puente Puyango, la E50, La Avanzada - Y de Zaracay y la E585 Piñas - Portovelo - Zaruma, E50 Saracay - Balsas y Balsas - Río Pindo.