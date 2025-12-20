La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, asistió al funeral de Rodrigo Borja en Quito

Rodrigo Borja fue velado el viernes 19 y sábado 20 de diciembre del 2025 en Quito

La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, asistió al funeral de Rodrigo Borja en el Palacio de Cristal del Centro Cultural Itchimbía, este sábado 20 de diciembre del 2025.

Pinto rindió honores al expresidente de Ecuador frente al ataúd. También dio el pésame a la viuda Carmen Calisto y le entregó la bandera de Ecuador, como parte del protocolo del funeral de Estado.

Cerca de las 14:30 terminó el funeral. Los asistentes corean "¡Rodrigo, amigo, el pueblo está contigo!", uno de los lemas de campaña del político que falleció a los 90 años de edad.

El féretro del expresidente fue retirado por que su familia y conocidos más cercanos realicen una ceremonia privada de cremación. No hubo una ceremonia religiosa.

En el último día para despedir al Borja también asitió el expresidente Guillermo Lasso; el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y otras figuras de la política y academia. Todos dieron el pésame a su familia y rindieron los honores correspondientes por su legado.

Lasso dijo que recordará a Rodrigo Borja como una gran político, estadista y un hombre honesto que deja un "legado de valores y principios" para todos los ecuatorianos.

Por su parte, Horacio Sevilla Borja, embajador de carrera, afirmó que el fallecimiento de Borja cierra un capítulo en la historia del Ecuador porque con "él desaparece una época de luchadores por la democracia, derechos humanos y la paz".