Una vivienda de dos pisos colapsó tras el desbordamiento de un río en Santa Elena

La fuerza del agua arrastró una vivienda en la comuna San José, este viernes 30 de octubre.

Una vivienda de dos pisos quedó destruida este viernes 30 de octubre de 2026, tras el desbordamiento de un río en la comuna San José, en la provincia de Santa Elena. La fuerza de la corriente provocó el colapso de la estructura, ubicada junto al cauce.

El desbordamiento se registró en el río que separa la comuna San José del sector Dos Mangas. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la vivienda cede y es arrastrada por el agua.

En las imágenes también se observan otras construcciones levantadas cerca de la ribera, que podrían encontrarse en riesgo debido al incremento del caudal y la erosión del terreno.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos no informó oficialmente sobre las personas afectadas por el colapso de la estructura.

El ECU 911 confirmó el desbordamiento y señaló que se coordinaron recursos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia.

La entidad indicó que mantiene el monitoreo de la situación ante la posibilidad de que se registren nuevas afectaciones en la zona.

La emergencia también generó preocupación entre los habitantes por la cercanía de otras viviendas al cauce. En redes sociales se difundieron pedidos de intervención de las autoridades y de evaluación de posibles evacuaciones preventivas.

El ECU 911 recomendó a los ciudadanos no acercarse a las riberas del río ni intentar atravesar sectores inundados, debido al peligro que representa la fuerza de la corriente.