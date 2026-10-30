Marlon Raúl Zambrano lleva más de 10 días desaprecido en Santo Domingo de los Tsáchilas
El ciudadano de 54 años fue visto por última vez a mediados de octubre en Santo Domingo de los Tsáchilas; su familia pide celeridad a la Policía e imágenes de las cámaras de seguridad.
Marlon Raúl Zambrano Zambrano, de 54 años, desapareció el pasado 15 de octubre de 2026 en el cantón La Concoedia, en Santo Domingo de los Tsáchilas.
Composición Teleamazonas
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Actualizado:
30 oct 2026 - 11:26
Los familiares de Marlon Raúl Zambrano Zambrano, de 54 años, exigen a las autoridades una búsqueda exhaustiva y piden la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.
Este viernes 30 de octubre de 2026 se cumplen más de 10 días de su desaparición en el cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Sus familiares dieron a conocer a Teleamazonas que la última vez que escuchó la voz de su padre a través de una llamada telefónica fue el pasado 8 de octubre.
Cronología de los últimos rastros
De acuerdo con la relación de la familia, los indicios sobre su ubicación se dividen en varias fechas clave:
23 de septiembre
Se registraron chats de una comunicación con un amigo que confirmaban su presencia en el cantón.
Además, se sabe que habría estado acompañado de una pareja de nacionalidad extranjera.
8 de octubre
Ese mismo día, a las 19:02, se registró un retiro de dinero en La Concordia.
No obstante, los familiares señalan que aún no han podido acceder a las grabaciones de seguridad de esta transacción, ya que se encuentran en poder de la Dinased dentro de las pericias.
9 y 10 de octubre:
Mantuvo contacto con otro familiar, a quien le solicitó dinero, el cual finalmente no fue retirado.
11 de octubre:
Publicó un estado en WhatsApp,lo que motivó a sus allegados a reaccionar e intentar comunicarse con él, sin obtener respuesta.
Los mensajes quedaron sin contestar pese a la insistencia.
15 de octubre:
Uno de sus amigos detectó que estaba conectado en redes sociales; sin embargo, al escribirle tampoco respondió.
Desde esa fecha, el rastro se perdió por completo.
Exigen máxima difusión
Ante la incertidumbre, la familia hace un llamado urgente a la ciudadanía para que proporcione cualquier información que permita ubicarlo.
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