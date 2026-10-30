Marlon Raúl Zambrano lleva más de 10 días desaprecido en Santo Domingo de los Tsáchilas

Marlon Raúl Zambrano Zambrano, de 54 años, desapareció el pasado 15 de octubre de 2026 en el cantón La Concoedia, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Los familiares de Marlon Raúl Zambrano Zambrano, de 54 años, exigen a las autoridades una búsqueda exhaustiva y piden la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.

Este viernes 30 de octubre de 2026 se cumplen más de 10 días de su desaparición en el cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Sus familiares dieron a conocer a Teleamazonas que la última vez que escuchó la voz de su padre a través de una llamada telefónica fue el pasado 8 de octubre.

Familiares de Marlon Zambrano piden máxima difusión para dar con su paradero. Lleva más de 10 días desaparecido. Afiche de búsqueda

Cronología de los últimos rastros

De acuerdo con la relación de la familia, los indicios sobre su ubicación se dividen en varias fechas clave:

23 de septiembre

Se registraron chats de una comunicación con un amigo que confirmaban su presencia en el cantón.

Además, se sabe que habría estado acompañado de una pareja de nacionalidad extranjera.

8 de octubre

Ese mismo día, a las 19:02, se registró un retiro de dinero en La Concordia.

No obstante, los familiares señalan que aún no han podido acceder a las grabaciones de seguridad de esta transacción, ya que se encuentran en poder de la Dinased dentro de las pericias.

Los familiares de Marlon Zambrano piden celeridad para que se agilicen las búsquedas del ciudadano de 54 años en Santo Domingo de los Tsáchilas. Cortesía

9 y 10 de octubre:

Mantuvo contacto con otro familiar, a quien le solicitó dinero, el cual finalmente no fue retirado.

11 de octubre:

Publicó un estado en WhatsApp,lo que motivó a sus allegados a reaccionar e intentar comunicarse con él, sin obtener respuesta.

Los mensajes quedaron sin contestar pese a la insistencia.

15 de octubre:

Uno de sus amigos detectó que estaba conectado en redes sociales; sin embargo, al escribirle tampoco respondió.

Desde esa fecha, el rastro se perdió por completo.

Exigen máxima difusión

Ante la incertidumbre, la familia hace un llamado urgente a la ciudadanía para que proporcione cualquier información que permita ubicarlo.