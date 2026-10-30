Fiscalía interviene la Alcaldía de Guayaquil y la ATM por presunto delito de peculado

Fiscalía ejecuta acto urgente e interviene la ATM y la Alcaldía de Guayaquil por posible delito de peculado este viernes 30 de octubre de 2026.

La mañana de este viernes, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo un acto urgente mediante la intervención de las instalaciones de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) y la Alcaldía de Guayaquil.

El operativo se ejecutó con el objetivo primordial de preservar indicios y asegurar documentación clave ante la posible apertura de una investigación previa por el presunto delito de peculado.

Intervención para recabar y preservar indicios

A través de sus canales oficiales, el organismo judicial confirma la diligencia en ambas entidades locales.

Los equipos fiscales procedieron al levantamiento de información y revisión de registros para aclarar los hechos bajo indagación.

Hasta las 10:20 de este viernes, las autoridades mantienen las actuaciones bajo reserva mientras se evalúan los elementos recabados en estas instituciones públicas para determinar responsabilidades en torno al manejo irregular de fondos.

Esta diligencia se ejecuta después de los allanamientos ejecutado en el Municipio de Playas, como la casa del alcalde, Gabriel Balladares, por presunto peculado.

Actualización

La Fiscalía infromó que durante la diligencia se registraron las oficinas de la Agencia de Tránsito Municipal ubicada en Los Ceibos y el Departamento de Revisión Técnica Vehicular de la Terminal Terrestre.

De igual manera, la Dirección de Recursos Humanos del municipio guayaquileño.

También dio a conocer se intervino el domicilio de un exfuncionario del Municipio de Guayaquil, ubicado en la vía a Samborondón, para levantar más indicios documentales.