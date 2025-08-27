Pasajeros resultaron heridos en carretera de Chimborazo tras el volcamiento de un bus

Un bus de pasajeros se volcó en el cantón Colta, provincia de Chimborazo.

Un bus de pasajeros se volcó en una carretera de Colta, provincia de Chimborazo, la tarde de este miércoles 27 de agosto de 2025.

Un bus de la empresa Cita Express se volcó y cayó varios metros por una pendiente mientras circulaba en la parroquia Juan de Velasco Pangor.

Desde el Sistema Integrado de Seguridad ECU911, se coordinó la asistencia de ambulancias del Ministerio de Salud Pública (MSP) y equipos de rescate de los Bomberos de Colta.

El vehículo quedó de lado y con la parte frontal destruida.De manera preliminar se conoce que varias personas resultaron heridas.

Chimborazo, un bus interprovincial sufrió un accidente de tránsito en el sector Juan de Velasco, Cantón Colta.



