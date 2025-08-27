Pasajeros resultaron heridos en carretera de Chimborazo tras el volcamiento de un bus
Un bus de pasarjeros de la empresa Cita Express se volcó y cayó varios metros por una pendiente. Organismos de socorro acudieron al sitio.
Un bus de pasajeros se volcó en el cantón Colta, provincia de Chimborazo.
Captura de pantalla
Compartir
Actualizada:
27 ago 2025 - 15:26
Un bus de pasajeros se volcó en una carretera de Colta, provincia de Chimborazo, la tarde de este miércoles 27 de agosto de 2025.
Un bus de la empresa Cita Express se volcó y cayó varios metros por una pendiente mientras circulaba en la parroquia Juan de Velasco Pangor.
Desde el Sistema Integrado de Seguridad ECU911, se coordinó la asistencia de ambulancias del Ministerio de Salud Pública (MSP) y equipos de rescate de los Bomberos de Colta.
El vehículo quedó de lado y con la parte frontal destruida.De manera preliminar se conoce que varias personas resultaron heridas.
NOTICIA EN DESARROLLO...
Compartir