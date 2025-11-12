Se realizó el vuelo inaugural de la ruta que une dos patrimonios de la Unesco: Cuenca - Galápagos

Se inauguró la ruta aérea que une Cuenca y las Islas Galápagos

La mañana de este miércoles 12 de noviembre del 2025 se realizó el vuelo inaugural que une la ruta Cuenca - Galápagos.

La ruta Cuenca – Quito – Baltra – Cuenca - Quito fue solicitada para ser operada por la compañía Latam Airlines Ecuador (Latam).

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), a través del Consejo Nacional de Aviación Civil (CNAC), aprobó el 9 de noviembre un permiso de operación a Latam para una nueva ruta aérea: Cuenca – Quito – Baltra – Cuenca – Quito.

La aerolínea operará la ruta con dos frecuencias semanales.

El 26 de julio del año anterior el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos ya había emitido una autorización respectiva mediante Resolución Nro. 013-CGREG-26-07-2024.

“La apertura de esta ruta representa un paso firme hacia una mayor integración territorial y desarrollo económico. Acercamos a Cuenca y a Galápagos, dos destinos estratégicos para el turismo y la productividad del país", dijo el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, tras la luz verde de la CNAC.

La mañana de este miércoles, desde el aeropuerto Mariscal Lamar en Cuenca, el Ministro se mostró emocionado de abordar el vuelo inaugural. "Hemos buscado una conexión directa entre dos patrimonios cultural y natural de la Unesco", dijo Luque.

Esta ruta aérea unirá a dos principales destinos turísticos del Ecuador: Galápagos y Cuenca, mejorando notablemente el turismo de la ciudad.