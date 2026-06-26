Yate turístico Evolution queda varado cerca de Punta Estrada, en Galápagos

El yate turístico Evolution quedó varado la mañana de este viernes 26 de junio de 2026 en el sector de Punta Estrada, en la isla Santa Cruz, en Galápagos.

La emergencia fue reportada por la Capitanía de Puerto Ayora, que emitió una alerta radial para solicitar el apoyo de las embarcaciones que navegaban en la zona y colaborar con la asistencia a la nave.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que provocaron el incidente ni si existen personas heridas o afectaciones entre los pasajeros y la tripulación.

Capitanía coordinó la atención de la emergencia

Tras conocerse la novedad, la Capitanía de Puerto Ayora activó los protocolos de respuesta y pidió la colaboración de embarcaciones cercanas para brindar apoyo al yate turístico mientras se evalúa la situación.

(Noticia en desarrollo...)