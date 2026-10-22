Así era el búnker con minas antipersonales y explosivos hallado en Guayaquil

El búnker descubierto en Guayaquil tenía un sistema hidráulico de seguridad instalado en el área de una cisterna.

Un escondite subterráneo, una entrada con un mecanismo de seguridad y un arsenal de explosivos. Así era el búnker descubierto por la Policía Nacional en una vivienda de la ciudadela Samanes, en el norte de Guayaquil, durante un allanamiento realizado el miércoles 21 de octubre de 2026.

El lugar estaba acondicionado para ocultar armamento y municiones. Según información policial, el acceso se encontraba en el área de una cisterna y contaba con un sistema hidráulico que permitía mantener el escondite cerrado.

¿Cómo era el búnker encontrado en Guayaquil?

Una de las características que llamó la atención de los investigadores fue su mecanismo de seguridad, que dificultaba identificar el espacio oculto a simple vista.

El jefe policial del distrito Modelo, Juan Espín, explicó que la estructura tenía similitudes con el búnker descubierto anteriormente en una propiedad vinculada a José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', cabecilla de Los Choneros, en Manta.

La comparación corresponde al sistema utilizado para ocultar el espacio. Las autoridades no han establecido una relación directa entre el inmueble de Guayaquil y alias 'Fito'.

Minas antipersonales, C4 y más de 690 municiones

Dentro del escondite, los agentes encontraron material explosivo y armamento. Entre los indicios incautados constan:

13 minas antipersonales tipo Claymore

10 cargas explosivas de C4 , con mecanismos de iniciación y activación

Un fusil y una escopeta

Alimentadoras de armas

Más de 690 cartuchos , almacenados en una funda negra

Por las características del material, la intervención requirió precauciones para evitar una posible detonación.

Dos meses de investigaciones llevaron al hallazgo

De acuerdo con Espín, el allanamiento fue resultado de aproximadamente dos meses de labores de Inteligencia policial.

Los agentes ingresaron al inmueble, ubicado cerca de la avenida Francisco de Orellana, y encontraron algunos enseres domésticos, entre ellos una cama, una maleta y fundas vacías.

Sin embargo, no había personas dentro de la vivienda cuando se ejecutó el operativo, por lo que no se registraron aprehensiones en ese momento.

Hasta este jueves 22 de octubre, la Policía no había identificado públicamente a los propietarios del inmueble ni confirmado a qué organización delictiva pertenecía el arsenal.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el origen del armamento y su posible vinculación con actividades criminales.