La tormenta registrada durante la madrugada de este sábado, 21 de noviembre del 2026, generó acumulación de agua en varias vías de Guayaquil.

Entre los puntos reportados constan:

La avenida Pedro Menéndez Gilbert

Las calles Loja y Esmeraldas

La avenida Gabriel Roldós

La avenida del Bombero

La avenida Víctor Emilio Estrada

Las lluvias afectan principalmente a sectores del norte y centro de la ciudad. La presencia de agua en las calzadas puede dificultar la circulación y aumentar el tiempo de traslado de los conductores.

ECU 911 monitorea las zonas afectadas por la tormenta

Desde el Centro Zonal ECU 911 Samborondón se mantiene el monitoreo de las vías mediante las cámaras de videovigilancia, para identificar posibles novedades relacionadas con las precipitaciones en Guayaquil y Samborondón.

Ante estas condiciones, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y circular con precaución por los sectores afectados.