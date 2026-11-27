La tarde y noche de este viernes 27 de noviembre de 2026 están marcadas por lluvias de variable a fuerte intensidad en Guayaquil, acompañadas del desbordamiento de un río en el tramo hacia Cerecita.

Además, desde Segura EP se anunció una nueva alerta de pleamar para las 21:00, lo que incrementa el riesgo de acumulación de agua en distintas vías de la ciudad.

De acuerdo con el reporte emitido alrededor de las 18:00 de este viernes, se registran precipitaciones fuertes de manera particular en Vía a la Costa, Urdesa y El Ceibo.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía extremar las medidas de prevención, desplazarse a su domicilio o a un lugar seguro si ya se encuentran en circulación, y evitar viajes no urgentes ante el riesgo de afectaciones a personas y vehículos.

Desbordamiento hacia Cerecita y pleamar a las 21:00

Durante la jornada de este viernes se reportó el desbordamiento de un río en la vía a la Costa, en el sector hacia Cerecita, efectivos de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) permanecen custodiando y monitoreando la situación.

Desde el Segura EP se informó que los equipos de monitoreo y respuesta se encuentran activados para atender eventualidades, instando a la población a ponerse a buen recaudo, precautelar su vida y guiarse únicamente por información oficial.

Monitoreo del Inamhi y advertencia meteorológica activa

Según el reporte de monitoreo satelital del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) de este viernes 27 de noviembre (16:55), se observan eventos puntuales de lluvias de variable intensidad en sectores de:

Guayas (sur y oeste de Guayaquil)

(sur y oeste de Guayaquil) El Oro

Loja

El organismo técnico precisó que se mantiene activa la Advertencia Meteorológica N.º 90, por lo que se recomienda mantener la vigilancia constante de las condiciones climáticas y viales durante las próximas horas.