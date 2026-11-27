Inamhi y autoridades alertan por lluvias intensas y pleamar a las 21:00 en Guayaquil
Lluvias fuertes en Vía a la Costa, Urdesa y El Ceibo, un desbordamiento y pleamar a las 21:00 mantienen en alerta a Guayaquil
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Actualizada:
27 nov 2026 - 19:11
La tarde y noche de este viernes 27 de noviembre de 2026 están marcadas por lluvias de variable a fuerte intensidad en Guayaquil, acompañadas del desbordamiento de un río en el tramo hacia Cerecita.
Además, desde Segura EP se anunció una nueva alerta de pleamar para las 21:00, lo que incrementa el riesgo de acumulación de agua en distintas vías de la ciudad.
De acuerdo con el reporte emitido alrededor de las 18:00 de este viernes, se registran precipitaciones fuertes de manera particular en Vía a la Costa, Urdesa y El Ceibo.
Las autoridades pidieron a la ciudadanía extremar las medidas de prevención, desplazarse a su domicilio o a un lugar seguro si ya se encuentran en circulación, y evitar viajes no urgentes ante el riesgo de afectaciones a personas y vehículos.
Desbordamiento hacia Cerecita y pleamar a las 21:00
Durante la jornada de este viernes se reportó el desbordamiento de un río en la vía a la Costa, en el sector hacia Cerecita, efectivos de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) permanecen custodiando y monitoreando la situación.
Desde el Segura EP se informó que los equipos de monitoreo y respuesta se encuentran activados para atender eventualidades, instando a la población a ponerse a buen recaudo, precautelar su vida y guiarse únicamente por información oficial.
Monitoreo del Inamhi y advertencia meteorológica activa
Según el reporte de monitoreo satelital del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) de este viernes 27 de noviembre (16:55), se observan eventos puntuales de lluvias de variable intensidad en sectores de:
- Guayas (sur y oeste de Guayaquil)
- El Oro
- Loja
El organismo técnico precisó que se mantiene activa la Advertencia Meteorológica N.º 90, por lo que se recomienda mantener la vigilancia constante de las condiciones climáticas y viales durante las próximas horas.
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