La Costa ecuatoriana y Galápagos concentran las precipitaciones más fuertes por El Niño.

Las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño provocaron el desbordamiento de 32 ríos y esteros en cinco provincias de Ecuador, este viernes 27 de noviembre de 2026.

El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00, identifica afectaciones en Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos e Imbabura.

Los Ríos y Guayas registran la mayor cantidad de ríos desbordados. La primera provincia con 16 y la segunda con 12.

¿Dónde están los ríos desbordados?

El reporte identifica los siguientes puntos:

Guayas: Estero Mogollón – Guayaquil.

Río Guayas – Guayaquil.

Estero San Juan - Balzar

Estero Loco - Lomas de Sargentillo

Estero Chorrón - Naranjito

Canal Sabanero - Pedro Carbo

Río Pula - Palestina

Estero Guabito - Palestina

Río Salitre - Salitre

Río Vinces - Salitre

Río Pula - Samborondón

Río Daule - Samborondón Manabí: Río Manta - Manta

Río Grande - Santa Elena Los Ríos: Río San Pablo - Babahoyo

Río Chilintomo - Babahoyo

Río Macul - Vinces

Río Babahoyo - Babahoyo

Río Pompeya - Urdaneta

Río Jatuvi - Urdaneta

Río Calope - Quinsaloma

Río Tigrera - Montalvo

Río La Clementina - Babahoyo

Río Chipe - Quinsaloma

Río La Esmeralda - Montalvo

Río Mocache - Mocache

Río Las Balsas - Montalvo

Río San Pablo - Montalvo

Río Catarama - Urdaneta

Río Salampe - Urdaneta

Río Pijullo - Urdaneta Santa Elena: Río Salanguillo - Santa Elena Imbabura: Río Toronjo - Cotacachi

Según un informe de la Secretaría de Riesgos hay otros 17 ríos y esteros en Esmeraldas, El Oro, Chimborazo, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas con tendencia a aumentar de nivel.

El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) es que se registren lluvias y tormentas este viernes 27 de noviembre en distintas zonas del país. Las de mayor intensidad se esperan en La región Litoral, Galápagos y Loja.