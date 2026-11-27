32 ríos desbordados en Ecuador este 27 de noviembre: Dos provincias son las más afectadas
Según la Secretaría de Riesgos, con corte a las 07:00, hay ríos desbordados en Guayas, Santa Elena, Manabí, Imbabura y Los Ríos.
La Costa ecuatoriana y Galápagos concentran las precipitaciones más fuertes por El Niño.
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Actualizada:
27 nov 2026 - 11:17
Las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño provocaron el desbordamiento de 32 ríos y esteros en cinco provincias de Ecuador, este viernes 27 de noviembre de 2026.
El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00, identifica afectaciones en Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos e Imbabura.
Los Ríos y Guayas registran la mayor cantidad de ríos desbordados. La primera provincia con 16 y la segunda con 12.
¿Dónde están los ríos desbordados?
El reporte identifica los siguientes puntos:
Guayas:
- Estero Mogollón – Guayaquil.
- Río Guayas – Guayaquil.
- Estero San Juan - Balzar
- Estero Loco - Lomas de Sargentillo
- Estero Chorrón - Naranjito
- Canal Sabanero - Pedro Carbo
- Río Pula - Palestina
- Estero Guabito - Palestina
- Río Salitre - Salitre
- Río Vinces - Salitre
- Río Pula - Samborondón
- Río Daule - Samborondón
Manabí:
- Río Manta - Manta
- Río Grande - Santa Elena
Los Ríos:
- Río San Pablo - Babahoyo
- Río Chilintomo - Babahoyo
- Río Macul - Vinces
- Río Babahoyo - Babahoyo
- Río Pompeya - Urdaneta
- Río Jatuvi - Urdaneta
- Río Calope - Quinsaloma
- Río Tigrera - Montalvo
- Río La Clementina - Babahoyo
- Río Chipe - Quinsaloma
- Río La Esmeralda - Montalvo
- Río Mocache - Mocache
- Río Las Balsas - Montalvo
- Río San Pablo - Montalvo
- Río Catarama - Urdaneta
- Río Salampe - Urdaneta
- Río Pijullo - Urdaneta
Santa Elena:
- Río Salanguillo - Santa Elena
Imbabura:
- Río Toronjo - Cotacachi
Según un informe de la Secretaría de Riesgos hay otros 17 ríos y esteros en Esmeraldas, El Oro, Chimborazo, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas con tendencia a aumentar de nivel.
El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) es que se registren lluvias y tormentas este viernes 27 de noviembre en distintas zonas del país. Las de mayor intensidad se esperan en La región Litoral, Galápagos y Loja.
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