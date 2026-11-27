Edward Washington Lalangui Vega, quien contaba con notificación roja de Interpol, fue localizado y detenido en el distrito de San Martín de Porres, en Lima, Perú.

Edward Washington Lalangui Vega, identificado como el segundo más buscado de la provincia de El Oro, fue capturado en Lima, Perú.

Esto durante una operación conjunta ejecutada por la Policía Nacional del Ecuador y la Policía Nacional del Perú este viernes 27 de noviembre de 2026.

Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, la intervención policial se concretó en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Allí, los agentes ubicaron y detuvieron al ciudadano ecuatoriano tras labores de coordinación binacional.

Requerido por Interpol y Ecuador

De acuerdo con el reporte oficial difundido tras la captura, Lalangui Vega registró una notificación roja de Interpol y es requerida por las autoridades judiciales ecuatorianas por los delitos de:

Asesinato

Delincuencia organizada

Las autoridades confirmaron que tras su detención en territorio peruano se iniciarán los trámites legales correspondientes para que responda ante la justicia de Ecuador por los procesos que enfrenta en el país.