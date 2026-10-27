Muros colapsados, vehículos abandonados; 90 emergencias tras intensas lluvias en Guayaquil

Varios sectores del norte de Guayaquil quedaron anegados luego de la fuerte y continua lluvia que cayó sobre Guayaquil.

Tras la intensa lluvia que registró Guayaquil la tarde del lunes 26 de octubre del 2026 se registraron aproximadamente 90 emergencias en la ciudad, según Alex Anchundia, gerente general de Segura EP.

En el sector de Mapasingue Este, un muro que divide al sector con Las Cumbres de Ceibos resultó afectada. Producto de la intensa lluvia y la acumulación de agua, la pared colapsó y genera preocupación en el sector, pues consideran que faltan obras en el sector.

La mañana de este martes 27 de octubre, se observan vehículos abandonados en ciertos sectores de la ciudad. En la avenida Francisco de Orellana, los propietarios optaron por dejar en las calles sus automóviles y avanzar a pie hasta sus hogares.

Anchundia indicó que la jornada del lunes fue la más complicada desde que se iniciaron los eventos por el Fenómeno de El Niño. La ciudad recibió 150 litros de agua por metro cuadrado durante dos horas, según la empresa.

"No hay ciudad que pueda sostener una capacidad muy ágil de evacuar el agua", indicó el funcionario. Aproximadamente 90 emergencias se registraron en la ciudad, según Anchundia.

Además, el funcionario indicó que en lo que va de octubre ya ha llovido más del 60% de lo que soporta la ciudad en un invierno normal.

Según el funcionario, para este lunes se prevé colocar una malla en la obra que se desarrolla en la avenida del Bombero para evitar que los muros impidan el paso del agua producto de las lluvias.

Un menor continúa desaparecido

Hasta la mañana de este lunes, los familiares del menor que desapareció en un canal de agua en Bastión Popular continúan la búsqueda.