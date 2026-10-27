El buque turístico Morgan se hundió en el río Guayas tras las intensas lluvias

El buque Morgan terminó sumergido en el sector del Malecón 2000 debido a las fuertes lluvias.

El buque turístico Morgan se hundió en el río Guayas, a la altura del sector del Malecón 2000 en el centro de Guayaquil.

El reporte del siniestro se dio en la noche del lunes 26 de octubre. Según los primeros reportes el incidente se produjo por los embates de la corriente del río, el movimiento del agua y las fuertes lluvias registradas la tarde de ayer.

El constante movimiento del oleaje desestabilizó la estructura mientras permanecía acoplada al muelle.

La Armada del Ecuador acudió de forma inmediata a la zona para brindar la asistencia necesaria.

En un comunicado difundido en redes sociales indicaron que durante las maniobras de respuesta se logró rescatar con vida al guardia de seguridad que se encontraba custodiando la nave.

No se reportaron personas heridas o pérdidas humanas.

El equipo técnico de la institución procedió con la desconexión urgente de los cables de suministro eléctrico que abastecían los cajetines de la embarcación, eliminando cualquier riesgo de cortocircuito.

La zona permanece asegurada y las autoridades reiteraron su compromiso con la prevención y vigilancia de los espacios acuáticos de la ciudad.