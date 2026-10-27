Hallan cuerpo del menor que cayó a un canal en Flor de Bastión en Guayaquil 

El cuerpo del joven fue hallado la mañana de este martes 27 de octubre del 2026.

El cuerpo de un menor que cayó a un canal de agua en el sector de Flor de Bastión fue hallado la mañana de este martes 27 de octubre del 2026.

El joven cayó al canal la tarde del lunes 26 de octubre, mientras jugaba con otras dos personas. Tras la tragedia, dos de ellos lograron salir, mientras que el tercero, de 18 años, fue arrastrado por la corriente.

La búsqueda se inició la alrededor de las 19:00 y se extendió hasta las 21:00. A esa hora los equipos de rescate se retiraron del sitio debido a la alta criminalidad en la zona.

Sin embargo, los familiares y vecinos del joven no descansaron en las tareas de búsqueda durante la noche. El cuerpo se encontro kilómetros más adelante del canal, en el secotr de La Delicia, la mañana de este martes.

Sus familiares recibieron los restos del joven para darle cristiana sepultura. Las intensas lluvias en Guayaquil provocaron cerca de 90 emergencias.