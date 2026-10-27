Israel a las urnas: las elecciones de hoy son decisivas para Benjamín Netanyahu

Netanyahu se juega su permanencia en el gobierno luego de 19 años en el poder

Israel acude a las urnas este martes 27 de octubre de 2026 en unos comicios parlamentarios que buscan renovar los 120 escaños de la vigésimo sexta Knéset (parlamento) y decidirán si Benjamín Netanyahu seguirá al mando.

Esta es la primera votación nacional tras los ataques de Hamás registrados en octubre de 2023 y los posteriores conflictos que sacudieron a la región.

Para la jornada electoral hay 7 332 000 ciudadanos habilitados para ejercer su derecho en las urnas, existen 12 018 centros de votación en todo el país y los asentamientos de Cisjordania. A estos números se suma el retorno de unos 67 000 israelíes residentes en el extranjero.

El proceso cuenta con una fuerte presencia juvenil, destacando la incorporación de casi 330 000 votantes primerizos.

La contienda electoral presenta un panorama dividido entre dos bloques en el que participan 38 fuerzas políticas. Las proyecciones calculan que solo 11 de estas fuerzas lograrán superar el umbral mínimo del 3,25 % para acceder al parlamento.

Gigantografía de Netanyahu con Trump en vísperas de las elecciones

A menos de 24 horas del inicio de los comicios el ambiente electoral se intensificó en Tel Aviv con la aparición de un cartel publicitario en el que se observa a Benjamín Netanyahu junto al presidente estadounidense Donald Trump respaldados por cazas militares y la bandera de Israel.

La imagen estaba acompañada por la consigna en hebreo "¡Tenemos una oportunidad de ganar!".

Gigantografía de Benjamín Netanyahu y Donald Trump en Tel Aviv AFP

Con esto se esperaba generar una propaganda de cercanía entre ambos líderes para reforzar la imagen de fortaleza internacional del primer ministro en el tramo final de la campaña electoral.