La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) emitió una citación de 144,60 dólares contra un vehículo de Segura EP tras una denuncia ciudadana en Guayaquil este jueves 26 de noviembre de 2026.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil emitió una citación este jueves 26 de noviembre de 2026 en contra de un vehículo institucional de la empresa pública Segura EP.

Esto tras una denuncia ciudadana difundida en redes sociales por realizar un giro prohibido en el norte de la ciudad.

El informe inicial fue publicado por un usuario que advirtió que la unidad de Segura EP efectuó la maniobra indebida en un tramo donde este tipo de giros está restringido y donde, según señaló, se registran accidentes de tránsito de forma recurrente.

Detalle de la sanción impuesta

En respuesta al reclamo ciudadano, el cajero automático informó a través de sus canales oficiales que procedió con la respectiva multa y difundió el compromiso electrónico de la infracción.

De acuerdo con el registro emitido a las 21:01 de este 26 de noviembre, los datos de la sanción son los siguientes:

Lugar: Avenida Francisco de Orellana, sector Vergeles, cantón Guayaquil.

Avenida Francisco de Orellana, sector Vergeles, cantón Guayaquil. Infracción: Artículo 389, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), correspondiente a desobedecer señales de tránsito u orden de agente.

Monto de la multa: USD 144,60 dólares.

Postura de la autoridad de tránsito

Después de confirmar la emisión de la boleta, el cajero automático reiteró que el cumplimiento de las normas viales es obligatorio para todos los conductores, incluidos quienes operan vehículos de entidades públicas.

Asimismo, la institución agradeció la participación ciudadana mediante denuncias en redes sociales para contribuir al control y la seguridad vial en la urbe porteña.