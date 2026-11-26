Segura EP identificó cuatro puntos con acumulación de agua en su reporte de las 11:30.

Las lluvias volvieron a presentarse en Guayaquil durante la tarde de este jueves 26 de noviembre, acompañadas de descargas eléctricas. Moradores reportaron precipitaciones fuertes y acumulación de agua en sectores como Urdesa y Los Ceibos.

La situación se registra en medio de una jornada de condiciones atmosféricas inestables en Guayas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene vigente una advertencia por lluvias y tormentas eléctricas en varias provincias del país.

Segura EP reportó puntos con acumulación de agua

En su actualización de las 11:30 de este jueves, la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad (Segura EP) informó sobre cuatro sectores con acumulación de agua en Guayaquil:

Avenida Domingo Comín.

Avenida 25 de Julio y Puyo.

Avenida 25 de Julio.

Cooperativa Santa Mónica, en la avenida 25 de Julio y Roberto Serrano.

La entidad informó que unidades de Emapag e Interagua fueron desplegadas para atender estas novedades. En otra publicación, Segura EP indicó que hasta ese reporte no se registraban inundaciones, caída de árboles, colapsos estructurales ni deslizamientos.

INAMHI advierte sobre nuevas lluvias en Guayas

El Inamhi mantiene activa la advertencia meteorológica número 90, que contempla lluvias y tormentas eléctricas desde la tarde del martes 24 hasta las 22:00 del viernes 27 de noviembre.

En su monitoreo satelital de las 13:40 de este jueves, el organismo informó que comenzaban a desarrollarse lluvias puntuales principalmente en sectores de Guayas y Santa Elena.

Posteriormente, en la actualización de las 14:45, reportó precipitaciones en varios sectores de la Amazonía y el centro del Litoral, además de nuevos eventos en desarrollo en el norte de la Sierra. El Inamhi prevé que estas condiciones continúen durante las próximas horas.

Aguaje coincide con las precipitaciones

A las lluvias se suma el periodo de aguaje que se mantendrá hasta el sábado 28 de noviembre, según el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

Para este jueves, la pleamar en el río Guayas está prevista a las 20:49, con una altura de 4,47 metros. Esta condición coincide con el pronóstico de nuevas precipitaciones y puede dificultar el desfogue de las aguas lluvias hacia los ríos y esteros.

Para el viernes 27 se prevén nuevas mareas altas a las 08:55, con 4,21 metros, y a las 21:36, con 4,41 metros.

Las autoridades recomiendan circular con precaución, evitar atravesar calles anegadas y tomar medidas de seguridad durante las tormentas eléctricas.