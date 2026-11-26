Más allá de su impacto en la música pop Ariana Grande atraviesa uno de los momentos más sólidos de su faceta como actriz.

La cantante que ya acumula cuatro nominaciones a los Grammy 2027 por su trabajo en Petal anunció un alejamiento temporal de la exposición mediática tras cerrar su gira Eternal Sunshine en septiembre de 2026.

Grande declaró en un podcast que no desaparecerá de la escena artística, pero si se dará un descanso de la música.

Prueba de ello es su regreso a la gran con La nueva Focker, una película que es parte de una franquicia de comedia Los padres de ella (Meet the Parents).

De Broadway al Óscar: la evolución actoral de Ariana Grande

El desembarco de Grande en una franquicia de comedia no es casualidad, sino el resultado de una trayectoria escénica que comenzó mucho antes de su carrera musical.

Estos es lo que debes conocer sobre la carrera de Ariana Grande:

Teatro musical (2008): Antes de la fama televisiva, debutó en Broadway a los 15 años interpretando a Charlotte en el musical 13.

Antes de la fama televisiva, debutó en Broadway a los 15 años interpretando a Charlotte en el musical 13. Estrella de Nickelodeon (2010–2014): Alcanzó reconocimiento internacional dando vida a Cat Valentine en la serie Victorious y luego protagonizó el spin-off Sam & Cat, además de participar en la cinta televisiva Swindle.

Alcanzó reconocimiento internacional dando vida a Cat Valentine en la serie Victorious y luego protagonizó el spin-off Sam & Cat, además de participar en la cinta televisiva Swindle. Televisión y comedia (2015–2021): Probó distintos registros con su papel de Chanel #2 en la serie Scream Queens, brilló en el especial musical Hairspray Live! (2016) y compartió escena con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence en la sátira de Netflix No mires arriba (Don't Look Up, 2021), además de realizar cameos en Zoolander 2 y Hombres de Negro: Internacional.

Probó distintos registros con su papel de Chanel #2 en la serie Scream Queens, brilló en el especial musical Hairspray Live! (2016) y compartió escena con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence en la sátira de Netflix No mires arriba (Don't Look Up, 2021), además de realizar cameos en Zoolander 2 y Hombres de Negro: Internacional. Consagración cinematográfica con Wicked (2024–2025): Su gran salto dramático y vocal llegó con el papel de Glinda en la adaptación cinematográfica de Wicked (2024). Esta cinta superó los 750 millones de dólares en taquilla mundial y le valió su primera nominación al premio Óscar como Mejor actriz de reparto. Repitió el papel en Wicked: For Good (2025), que volvió a arrasar en recaudación con más de 540 millones de dólares.

¿De qué trata la nueva película de Ariana Grande?

La historia sigue una aventura familiar que invierte los roles clásicos de la saga. Donde uno de los protagonistas deberá ponerse en los zapatos de quien alguna vez intentó ganarse su amistad.

Ariana Grande interpreta a Olivia Jones, una mujer que demuestra ser una nuera poco convencional.

La cantante interpreta el rol de una exitosa empresaria, chef vegana y exnegociadora de rehenes del FBI que no convencen a la familia de su prometido.

La familia, convencida de que Olivia manipula a su hijo, desata una rivalidad que convierte una reunión familiar en un fin de semana caótico.

La nueva Focker pone de nuevo a Ariana Grande en el mapa y demuestra que su versatilidad entre el musical, el drama y la comedia la mantiene como uno de los talentos más rentables del entretenimiento actual.