Un motociclista cayó dentro de una excavación que forma parte de una obra municipal en ejecución en la primera etapa de la Alborada, al norte de Guayaquil.

El accidente ocurrió la noche del miércoles 25 de noviembre de 2026, durante las fuertes lluvias que soportó la ciudad.

El hecho se registró en la calle Baquerizo Nazur, donde los trabajos continúan, aunque acumulan más de nueve meses debido a retrasos, según moradores del sector.

La acumulación de agua cubrió la excavación y, de acuerdo con el afectado, impidió que pudiera identificar el peligro mientras circulaba por la vía.

Motociclista asegura que estuvo a punto de ahogarse

La persona afectada fue identificada como Gonzalo Baquerizo, de 50 años. Él contó que se movilizaba en su motocicleta eléctrica mientras realizaba una entrega a domicilio cuando cayó dentro de la excavación, que estaba cubierta de agua y que, según su versión, no tenía señalización preventiva.

Baquerizo relató que tuvo que abandonar su motocicleta para intentar ponerse a salvo, pues el agua lo cubrió y estuvo a punto de ahogarse. Fueron moradores del sector quienes intervinieron para ayudarlo a salir.

El afectado también aseguró que solicitó ayuda al ECU 911, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos, pero, según su testimonio, ninguna de estas instituciones llegó al sitio durante la emergencia.

Además, manifestó que sufrió lesiones en las piernas y una mano, por lo que espera recibir atención y conocer quién responderá por lo ocurrido.

Accidente en el norte de Guayaquil. Macarena Larrea

Motocicleta eléctrica permanece atrapada en la excavación

La mañana de este jueves 26 de noviembre, Gonzalo regresó al lugar junto a su esposa, Carola Villafuerte, para intentar recuperar su motocicleta, que todavía permanece atrapada dentro de la excavación.

Su esposa cuestionó la falta de medidas de seguridad en la obra y aseguró que las mallas de protección que ahora se observan en el sitio fueron colocadas después del accidente.

Villafuerte pidió que los responsables de los trabajos respondan por lo sucedido y adopten medidas para evitar que otros conductores o peatones sufran un accidente similar.

La motocicleta eléctrica es la herramienta que Gonzalo utiliza para trabajar, por lo que espera recuperarla lo antes posible.

Moradores cuestionan los retrasos de la obra

Habitantes de la primera etapa de la Alborada expresaron su preocupación por las condiciones en las que se desarrollan los trabajos. Según sus testimonios, la obra municipal lleva más de nueve meses en ejecución y ha sufrido retrasos.

Los moradores también aseguran que cada vez que se presentan lluvias intensas, el agua se acumula hasta cubrir gran parte de la calle, lo que dificulta la circulación y aumenta el riesgo para quienes transitan por la zona.

El accidente de Gonzalo Baquerizo quedó registrado en un video que posteriormente se difundió en redes sociales.

Mientras tanto, el motociclista espera recuperar su vehículo y solicita que los responsables de la obra respondan por los daños y las circunstancias en las que ocurrió el accidente.