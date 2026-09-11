25 años del 11-S: así fueron los 102 minutos que cambiaron al mundo

Las torres gemelas del World Trade Center se elevan en columnas de humo tras el impacto de aviones secuestrados en la madrugada del 11 de septiembre de 2001.

En medio hubo cuatro aviones secuestrados, ataques en Nueva York y Washington, un vuelo que cayó en Pensilvania y una sucesión de acontecimientos que el mundo siguió prácticamente en tiempo real.

Teleamazonas.com ha preparado esta es la cronología de lo que ocurrió antes, durante y después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, al cumplirse 25 años del atentado en Estados Unidos que cambió al mundo.

ANTES | Una mañana aparentemente normal

Un cielo despejado y un plan desconocido Era martes. Nueva York amaneció con cielo despejado y miles de personas se movían a sus trabajos como sucedía a diario. Las Torres Gemelas dominaban el horizonte de Manhattan. Pero pasajeros aéreos y gran parte del país desconocían que cuatro vuelos comerciales que habían iniciado sus recorridosera serían secuestrados.

Antes de las 9 de la mañana del 11 de septiembre de 2001, Nueva York vivía un martes cotidiano, con las Torres Gemelas dominando el horizonte. Kenneth Graff, tomada del sitio web oficial de Library of Congress.

DURANTE | 102 minutos cambiaron el mundo

El primer impacto El vuelo 11 de American Airlines impactó contra la Torre Norte del World Trade Center, entre los pisos 93 y 99. En los primeros minutos hubo confusión. Mientras algunos pensaban que podía tratarse de un accidente, cientos de personas habían quedado atrapadas por encima de la zona del impacto.

A las 8:46 del 11 de septiembre de 2001 hubo silencio en toda la ciudad, cuando se dio el primer impacto de avión contra la Torre Norte en Manhattan. Redes sociales.

Un segundo avión golpea las torres Solo 17 minutos después, el vuelo 175 de United Airlines impactó contra la Torre Sur. El segundo choque fue visto prácticamente en directo por millones de personas. La posibilidad de que se tratara simplemente de un accidente desaparecía: Estados Unidos estaba bajo ataque.

Cuatro aviones habían sido secuestrados

Mientras la atención mundial estaba sobre Nueva York, otros dos aviones permanecían en el aire y eran monitoreados por el Ejército estadounidense.

Los cuatro vuelos involucrados eran:

Vuelo 11: impacto en la Torre Norte.

Vuelo 175: impacto en la Torre Sur.

Vuelo 77: impacta en el Pentágono.

Vuelo 93: cae en Pensilvania.

Cuatro vuelos comerciales fueron secuestrados durante los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Imagen creada con IA.

El Pentágono es atacado El vuelo 77 de American Airlines impactó contra el Pentágono, en las afueras de Washington. El ataque ya no estaba concentrado en Nueva York. El centro del poder militar estadounidense también había sido alcanzado y el país entero se encontraba en alerta. Pero todavía quedaba un cuarto avión.

Los pasajeros del vuelo 93 intentan recuperar el control El vuelo 93 de United Airlines también había sido secuestrado. Algunos pasajeros consiguieron llamar a sus familiares y, a través de esas conversaciones, conocieron lo que había ocurrido en Nueva York y Washington. Comprendieron que su avión también formaba parte de los ataques y decidieron actuar. A las 9:57, varios pasajeros intentaron recuperar el control de la aeronave.

Cae la Torre Sur Mientras los pasajeros del vuelo 93 luchaban en el aire, en Manhattan ocurrió otro momento que quedó registrado en la memoria del mundo. A las 9:59, la Torre Sur colapsó. Habían transcurrido 56 minutos desde el impacto del vuelo 175. Sus 110 pisos desaparecieron frente a las cámaras de medios nacionales e internacionales.

El vuelo 93 cae en Pensilvania Cuatro minutos después, el vuelo 93 cayó en un campo de Pensilvania. Las 44 personas que estaban a bordo murieron, incluidos los cuatro secuestradores. La aeronave no llegó al que se considera que era el objetivo de los atacantes: el Capitolio estadounidense.

Cae la Torre Norte El último colapso de aquella mañana llegó. A las 10:28, la Torre Norte, la primera que había sido impactada, también cayó. Habían transcurrido 102 minutos desde el primer impacto. En menos de dos horas, las Torres Gemelas habían desaparecido del horizonte de Manhattan.

DESPUÉS | Lo que quedó tras las 10:28

Después del estruendo llegó una imagen completamente distinta.

Manhattan quedó cubierta de polvo. Miles de personas intentaban localizar a sus familiares, mientras bomberos, policías y rescatistas buscaban sobrevivientes entre los escombros.

El balance de aquella jornada dejó 2 977 víctimas mortales, sin contar a los 19 secuestradores, y miles de personas heridas.

Pero el 11-S no terminó cuando cayó la última torre.

Quedaron quienes consiguieron escapar, los que corrieron hacia las torres para ayudar, quienes buscaron durante horas a sus familiares y quienes esperaron una llamada que nunca llegó.

Las Torres Gemelas desaparecieron en 102 minutos. Las consecuencias de aquella mañana, en cambio, cambiarían al mundo durante las décadas siguientes.