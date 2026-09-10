Una persona falleció por disparos y dos presuntos implicados incinerados por moradores en Imbabura la noche de este 10 de septiembre de 2026.

Un violento enfrentamiento y posterior linchamiento dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas en la comunidad de Chalguayacu, ubicada en el cantón Pimampiro, provincia de Imbabura.

La alerta inicial ingresó a través del ECU 911, lo que motivó la movilización inmediata de personal de la Policía Nacional hacia la zona.

De manera preliminar, las autoridades confirmaron que tres personas resultaron heridas por impactos de arma de fuego y fueron evacuadas a distintas casas de salud.

Una de las víctimas heridas habría fallecido minutos después debido a la gravedad de los disparos.

Una turba persiguió e incineró a sospechoso de crimen en Pimampiro. Policía Nacional

Tras el incidente inicial, pobladores del sector se organizaron y persiguieron a los presuntos responsables del ataque armado.

Los sospechosos fueron localizados cerca del estadio de Chalguayacu, donde dos ciudadanos habrían sido agredidos e incinerados por la turba.

Ante estos graves hechos, varias unidades especializadas de la Policía Nacional se desplazaron al sitio para levantar indicios y ejecutar las diligencias investigativas .

Las autoridades informaron que los detalles y la dinámica de este suceso se continuarán actualizando conforme avancen las indagaciones en el territorio.