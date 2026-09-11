25 años del 11-S: así cambiaron los viajes y la economía tras el atentado en Estados Unidos

La forma de viajar y la economía vieron un cambio a escala global tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.

Después del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos transformó su sistema de seguridad. El impacto atravesó sus fronteras y cambió la forma de abordar aviones con la implementación de cambios que, 25 años después, ya se consideran normales.

Antes del 11-S, los controles de seguridad de pasajeros en Estados Unidos los realizaban empresas privadas financiadas por la industria aérea.

Tras los atentados, el sistema fue federalizado, según indica la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en su comparación de la seguridad aérea antes y después del 11-S.

Más control para viajar

El 19 de noviembre de 2001 entró en vigor la Aviation and Transportation Security Act, que creó formalmente la Transportation Security Administration (TSA).

Su objetivo central era fortalecer la seguridad del sistema de transporte estadounidense y evitar nuevos ataques, colocando bajo responsabilidad federal funciones de seguridad que hasta entonces estaban en buena medida en manos de las aerolíneas y empresas privadas.

La ley encargó a la nueva agencia evaluar amenazas, recibir y distribuir información de inteligencia, desarrollar políticas de seguridad, supervisar las medidas aplicadas en aeropuertos y contratar, capacitar y evaluar al personal encargado de los controles.

Uno de los cambios más importantes fue precisamente la federalización de los controles aeroportuarios. Antes del 11-S, la revisión de pasajeros y equipajes era realizada por empresas privadas contratadas por las aerolíneas, mientras la Administración Federal de Aviación (FAA) supervisaba el cumplimiento de las normas.

Con la creación de la TSA, el Gobierno federal asumió directamente la responsabilidad de contratar y capacitar a los agentes de control.

La nueva fuerza comenzó a revisar pasajeros y equipajes bajo estándares federales y se restringió el acceso a las zonas de embarque. También aumentó el despliegue de agentes aéreos federales y se reforzaron los procedimientos de seguridad dentro de los aviones.

Para Daniel García, docente de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad Internacional del Ecuador (UISEK), una de las consecuencias que permanece 25 años después es precisamente el fortalecimiento de los controles.

Se refleja hoy en día en puntos de control mucho más estrictos e invasivos en las fronteras y aeropuertos, dijo a Teleamazonas.com.

Controles más sofisticados

Los controles también se volvieron progresivamente más sofisticados. Según la TSA, después del 11-S se avanzó hacia la revisión del 100% del equipaje facturado para detectar explosivos y se incorporaron tecnologías para identificar amenazas metálicas y no metálicas, rastros de explosivos y objetos prohibidos.

Con los años, dice el organismo, se añadieron sistemas de tomografía computarizada para revisar equipajes, tecnología avanzada de imágenes para pasajeros, verificación de credenciales y controles de los viajeros frente a listas de vigilancia.

La Agencia también señala que actualmente la seguridad aérea funciona mediante distintas capas que incluyen controles previos al vuelo, vigilancia en los aeropuertos, unidades caninas, agentes aéreos federales y puertas reforzadas en las cabinas de los pilotos.

El impacto sobre el tráfico aéreo fue inmediato

El cambio provocó un desplome inmediato del tráfico aéreo. Según el Bureau of Transportation Statistics (BTS), la caída fue de 27,1% entre 2000 y 2001.

Seguridad aérea El impacto inmediato sobre los viajes internacionales Embarques internacionales de pasajeros en aerolíneas estadounidenses durante septiembre. 4,86 millones Sept. 2000 3,54 millones Sept. 2001 −27,1% de embarques internacionales Fuente: Bureau of Transportation Statistics (BTS). Elaborado con Inteligencia Artificial.

El organismo señala que las cifras reflejan el efecto de los atentados y también los días en los que las operaciones de aviación comercial estuvieron suspendidas.

25 años después, procedimientos que actualmente son rutinarios al abordar un avión forman parte del sistema de seguridad desarrollado y reforzado después del 11-S.

Impacto económico: El ataque en medio de una recesión

Los atentados no provocaron por sí solos la recesión estadounidense de 2001, por ende el impacto económico debe analizarse con esa precisión.

El National Bureau of Economic Research (NBER) determinó que la actividad económica estadounidense había alcanzado su punto máximo en marzo de 2001 y que desde entonces comenzó una recesión.

Es decir, la contracción había empezado casi seis meses antes, por lo que el atentado llegó a agravar esa situación.

El PIB real de Estados Unidos fue de 4,1% en 2000, mientras que en 2001, el crecimiento anual se desaceleró hasta 1,2%, según el Bureau of Economic Analysis (BEA). El organismo atribuyó esa desaceleración, principalmente a caídas de la inversión privada y de las exportaciones, entre otros componentes de la economía.

Economía EE.UU. y el mundo perdieron impulso en 2001 Variación anual del PIB real. Estados Unidos 2000 4,1% 2001 1,2% Economía mundial 2000 4,7% 2001 2,4% Contexto: Estados Unidos ya estaba en recesión desde marzo de 2001. Los atentados profundizaron la incertidumbre y golpearon especialmente a sectores como la aviación y el turismo. Fuentes: Bureau of Economic Analysis (BEA), National Bureau of Economic Research (NBER) y Fondo Monetario Internacional (FMI). Elaborado con Inteligencia Artificial.

La desaceleración también era mundial. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que el crecimiento de la producción mundial pasó del 4,7% en 2000 al 2,4% en 2001.

Tras los atentados, el FMI redujo además su proyección de crecimiento global para 2001 en 0,2% y advirtió que la recuperación sería más lenta de lo previsto.

La factura contraterrorista y de seguridad

Las consecuencias económicas no terminaron con la crisis de 2001. La respuesta estadounidense abrió un período de enormes gastos en operaciones militares, seguridad nacional, contraterrorismo, intereses de la deuda y atención a veteranos de guerra.

El proyecto Costs of War, del Watson Institute de Brown University, estima que Estados Unidos había gastado o asumido obligaciones por aproximadamente USD 8 billones relacionados con las guerras posteriores al 11-S hasta el año fiscal 2022.

La factura de la guerra ¿Cuánto costaron las guerras posteriores al 11-S? Costo estimado USD 8 billones Costos presupuestarios y obligaciones estimados de Estados Unidos asociados a las guerras posteriores al 11-S hasta el año fiscal 2022. Operaciones militares USD 2,3 billones Atención a veteranos USD 2,2 billones Seguridad nacional y contraterrorismo USD 1,1 billones Intereses pagados USD 1 billón Aumento del presupuesto base del Pentágono USD 0,9 billones Nota: Estas cifras muestran distintos tipos de gastos relacionados con las guerras posteriores al 11-S. No deben sumarse entre sí, porque algunas corresponden a períodos y cálculos diferentes. Fuente: Costs of War, Watson Institute, Brown University. Elaborado con Inteligencia Artificial.

Así, mientras cambiaba la forma de viajar y las prioridades económicas, una transformación más profunda comenzaba: la seguridad se convertiría en uno de los ejes de la política internacional.