Al menos 31 muertos en una estampida en India, según un legislador

31 personas fallecieron en una estampida ocurrida durante un mitin político en India, sábado 27 de septiembre del 2025.

Al menos 31 personas murieron el sábado 27 de septiembre del 2025 tras producirse una estampida en un mitin electoral del popular actor convertido en político Vijay en el sur de India, informó un legislador.

"Hasta ahora han muerto 31 personas en la estampida", declaró V. Senthilbalaji a los periodistas en el estado de Tamil Nadu, donde se produjo el incidente.

Casi 60 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital, añadió.

Al menos 116 muertos por estampida tras ceremonia religiosa en la India

Vijay, conocido únicamente por su nombre de pila, había tomado la palabra ante la multitud cuando estalló el caos en el mitin, obligándole a interrumpir su discurso.

Según el diario The Hindustan Times, la estampida se produjo porque una parte de la muchedumbre, ansiosa por ver a Vijay, se abalanzó hacia las barreras.

El primer ministro indio, Narendra Modi, calificó el suceso de "profundamente triste" en un mensaje dirigido a las familias y seres queridos de las víctimas, difundido en redes sociales.

Episodios como este son frecuentes en India, en eventos masivos como fiestas religiosas, a menudo mal gestionados y con lagunas en temas de seguridad.

El pasado enero, 30 personas murieron y otras tantas resultaron heridas en una estampida ocurrida durante la fiesta religiosa de Kumbh Mela.

Y en julio del pasado año, 121 murieron en el estado norteño de Uttar Pradesh, durante un encuentro religioso.