Casi 600 camiones permanecen varados por temporal de nieve en frontera entre Argentina y Chile

Unos 600 camiones permanecían varados el miércoles en la provincia cordillerana argentina de Mendoza, a metros del paso fronterizo con Chile, debido a un fuerte temporal de nieve que les impide circular desde hace casi una semana.

Los camioneros, que transportan distintos productos desde Argentina, Brasil y otros países de la región, esperaban la reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor, mientras la Gendarmería y sindicatos los asistían con comida y agua.

"Hoy estamos acá hace seis días parados en Uspallata (Mendoza) esperando la liberación del cruce de Cristo Redentor, que tiene mucha nieve", dijo Mauro Da Silva Bueno, un camionero de Rio Grande do Sul, en Brasil.

"Acá estamos con provisiones, el sindicato está dando asistencia, el cuartel (de Gendarmería) también", agregó.

Da Silva Bueno, que transporta leche en polvo a Chile, contó que había camioneros varados de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, con quienes comparte las inclemencias del clima, que según distintos pronósticos meteorológicos continuará con nevadas y bajas temperaturas por otros 14 días.

Según reportes de medios, la acumulación de nieve alcanzó los tres metros en el área, lo que provocó el bloqueo de distintas autopistas de Mendoza, la provincia ubicada sobre la cordillera de los Andes a unos 1.100 kilómetros de Buenos Aires.

No queda otra cosa que esperar, más por la naturaleza. Estamos reunidos mucha gente de Brasil, muchos chicos de Brasil, de Argentina, compañeros míos. Tenemos que estar acá nomás, no queda otra. Tranquilo y con mucha fe, dijo Ricardo Viña, un camionero de 58 años de la provincia argentina de Entre Ríos que transporta camionetas desde Brasil a Chile.

Para algunos camioneros brasileños, la experiencia del frío extremo y la nieve es nueva.