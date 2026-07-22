Condenan a 26 años de prisión a hombre por el femicidio de su pareja embarazada en Azogues

Un hombre extranguló a su pareja que tenía 14 semanas de embarazo. Ocurrió en Azuay.

Después de siete años de ocurrido el crimen, la justicia sentenció a 26 años de prisión a Luis David N., por el femicidio de una joven de 20 años que tenía 14 semanas de embarazo al momento de su muerte. El hecho ocurrió en abril de 2019, en el cantón Azogues, provincia del Cañar.

El Tribunal Primero de Garantías Penales emitió la sentencia el lunes 20 de julio de 2026, tras concluir la audiencia de juicio. Además de la pena privativa de libertad, los jueces dispusieron el pago de USD 30 000 como medida de reparación integral a favor de los padres de la víctima.

La joven fue hallada sin vida junto al río Burgay

El cuerpo de la víctima fue encontrado la mañana del 17 de abril de 2019 por moradores del sector Charasol, cerca de las orillas del río Burgay.

La autopsia médico-legal determinó que la joven tenía 14 semanas de gestación y que la causa de su fallecimiento fue asfixia por estrangulamiento.

Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, la víctima mantenía una relación sentimental con el hoy sentenciado, con quien esperaba un hijo. Las indagaciones revelaron que Luis David N. se negaba a asumir la paternidad y la habría presionado para interrumpir el embarazo.

El crimen ocurrió tras citarla al sector Charasol

La Fiscalía expuso durante el juicio que el 16 de abril de 2019 el ahora sentenciado pidió a la joven que acudiera al sector Charasol con el argumento de que le prestara una computadora.

Las investigaciones establecieron que cerca de las 21:00 de ese día, Luis David N. acabó con la vida de la víctima y posteriormente abandonó el lugar.

Entre las pruebas presentadas constan los testimonios de compañeros universitarios de la joven, quienes señalaron que ella les consultó cómo llegar al sector y les informó que esperaba encontrarse con su pareja.

Fiscalía demostró un círculo de violencia

Durante el juicio también se presentaron los informes elaborados por peritos especializados, entre ellos una necropsia psicológica que permitió identificar la existencia de un contexto de violencia en la relación.

De acuerdo con la Fiscalía, el hoy sentenciado ejercía control sobre la víctima mediante conductas relacionadas con celos, imposición de órdenes y restricciones respecto a sus amistades y el uso de redes sociales.

Asimismo, se expuso que la presionaba para que interrumpiera su embarazo.

Otro de los elementos considerados por el Tribunal fue el informe de análisis telefónico elaborado por la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), que ubicó tanto a la víctima como al procesado en el lugar de los hechos el día del crimen.

Con las pruebas presentadas durante el proceso judicial, el Tribunal declaró la responsabilidad penal de Luis David N. y lo condenó a cumplir una pena de 26 años de privación de libertad por el delito de femicidio.