Al menos 10 personas mueren en un incendio de dos viviendas en Lima

Al menos diez personas murieron este miércoles 22 de julio de 2026 en un incendio que dejó dos viviendas siniestradas en un barrio de bajos recursos en Lima, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú (Indeci).

"Esta madrugada se registró un incendio urbano en Lima que dejó 10 personas fallecidas y 2 damnificadas, además de 2 viviendas habitables", indicó el Indeci en sus redes sociales.

Autoridades investigan las causas del incendio en Lima

El Comandante General de la Policía, Óscar Arriola, confirma que entre los fallecidos se encuentran "nueve miembros de una familia, cinco de los cuales son menores de edad".

"Estamos realizando una investigación con peritos criminalísticos para ver el punto de inicio y las circunstancias y las causas de este incendio", dijo a la prensa Arriola.

Gina Vilchez, una de las sobrevivientes, declaró a la prensa que logró poner a salvo a sus hijos tras salir del inmueble de madera donde vivían 17 personas, todas integrantes de una misma familia.

"Diecisiete somos. Diez han muerto y siete nos hemos salvado", indica la mujer.

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, llegó la tarde del miércoles al lugar para entregar ayuda a los damnificados y mostrar solidaridad.

"Lo que acabamos de ver y escuchar es una tragedia terrible. La población pide justicia porque lo que ha ocurrido es una matanza terrible. Lo que esta pidiendo la gente es orden y seguridad y eso lo primero que vamos a hacer las próximas semanas", dijo a la prensa Fujimori.

Hipótesis apuntan a una posible extorsión en el sector

El coronel John Luján, a cargo de la investigación en la vivienda afectada, señaló que las causas del incendio aún se investigan y que existen varias hipótesis, entre ellas "una posible provocación o un caso de extorsión".

Según la prensa, el incendio habría sido provocado por un ataque de extorsionistas que amenazaban a un negocio de alquiler de motocicletas eléctricas del lugar.