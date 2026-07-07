Abelardo De La Espriella acusa a Gustavo Petro de fraguar un supuesto 'golpe de Estado' en Colombia

El mensaje de De La Espriella contra Gustavo Petro e Iván Cepeda

El abogado y político colombiano Abelardo De La Espriella publicó un video en el que acusa al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda de impulsar un supuesto plan para mantenerse en el poder.

En su pronunciamiento también hizo un llamado a las instituciones, la Fuerza Pública y la comunidad internacional a defender el orden constitucional en Colombia.

El mensaje fue difundido a través de la cuenta de X de Abelardo De La Espriella, donde compartió un video de más de 10 minutos en el que expone su postura sobre la actual situación política del país.

En la grabación sostiene que, a su criterio, existe un intento de alterar el orden democrático con un golpe de Estado.

La denuncia: Un supuesto "plan B" para retener el poder

En el video, De La Espriella afirmó que ya había advertido sobre lo que considera una intención del presidente Gustavo Petro de permanecer en el poder.

"Desde antes de ser candidato lo advertí: Petro es un tirano en ciernes que busca perpetuarse en el poder como sea", manifestó durante su intervención.

La democracia se respeta y la voluntad del pueblo se defiende.



Quiero dirigirme a todos los colombianos para compartir mi posición frente a la coyuntura que atraviesa el país. Reitero mi compromiso con la Constitución, el Estado de Derecho y el mandato que millones de ciudadanos… pic.twitter.com/8bWsO1QgPa — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 7, 2026

El abogado también aseguró que, tras los resultados electorales, Petro e Iván Cepeda habrían puesto en marcha un supuesto "plan B" para mantenerse en el poder. Según dijo, ese objetivo se buscaría mediante un presunto golpe de Estado.

Estas afirmaciones corresponden a declaraciones realizadas por De La Espriella y no han sido respaldadas por decisiones judiciales o pronunciamientos oficiales.

El pronunciamiento ocurre en medio de un escenario político de alta tensión en Colombia, donde diferentes sectores mantienen posiciones enfrentadas sobre la coyuntura nacional.

El llamado a la Fuerza Pública y a la comunidad internacional

Junto al video, De La Espriella publicó un mensaje en el que reiteró su respaldo a la Constitución y al Estado de Derecho.

En el texto señaló que "la democracia se respeta y la voluntad del pueblo se defiende" y aseguró que mantiene su compromiso con el mandato expresado por los ciudadanos en las urnas.

Asimismo, hizo un llamado a las instituciones del Estado, a la Fuerza Pública, a la comunidad internacional y a la ciudadanía para mantenerse, según sus palabras, firmes en la defensa de la democracia y del orden constitucional.

El abogado también anunció que adoptará decisiones relacionadas con el proceso de transición, despues de suspender la víspera el empalme, y no ofreció más detalles sobre las acciones que prevé ejecutar.

Tensión política a semanas del cambio de mando

En el cierre de su publicación, De La Espriella afirmó que "Dios, el voto y la democracia hablaron. El 7 de agosto está cada vez más cerca", acompañando el mensaje con la frase "Firme por la Democracia. Firme por la Patria".

Hasta el momento de este pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda no se habían referido públicamente a las declaraciones realizadas por De La Espriella. El debate continúa desarrollándose en el ámbito político y a través de las redes sociales.