ATM separa a agente que pedía 100 dólares a repartidor en Guayaquil

Agente de tránsito es separado de su cargo por video exigiendo dinero a repartidor.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) separó a un agente tras la difusión de un video en el que pide dinero a un repartidor para no multarlo en Guayaquil.

Así lo informó la ATM este martes 7 de julio de 2026 a través de sus redes sociales, luego de que se difundiera un video del agente de tránsito pidiendo dinero.

Según la ATM, "se dispuso su inmediata separación de funciones" y se inició un proceso sancionador en su contra.

Asimismo, la institución adelantó que denunciará al agente de tránsito "para que sea investigado en el ámbito correspondiente".

La ATM recordó que los agentes asignados a motocicletas solo pueden sancionar contravenciones que constaten.

"No pueden detener la marcha de un vehículo sin una justificación legal", agregó la ATM en un comunicado.

Un video difundido en redes sociales muestra al agente exhigiendo una transferencia de 100 dólares a un repartidor para no retener su motocicleta.

La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, reaccionó a este hecho y exigió despedir al agente.

La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, exigió el despido del agente de tránsito. Captura de pantalla

¿Cómo denunciar actos de corrupción de agentes?

La ATM exhortó a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción a través de los canales y redes sociales oficiales.

Desde marzo hasta este 7 de julio de 2026 se han registrado 197 agentes de tránsito sancionados.

De ellos se ha destituido a cinco por incumplimientos a los procedimientos y faltas.