Con 139 votos la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Extradición

La Asamblea Nacional dio luz verde, este martes 7 de julio del 2026, a la Ley de Extradición con 139 votos a favor. La normativa busca fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar al crimen organizado.

Además, el cuerpo legal busca facilitar los procesos de entrega de personas requeridas por la justicia, conforme a la legislación vigente.

La aprobación se concretó este martes con el respaldo de 139 legisladores, convirtiéndose en una de las decisiones de mayor consenso dentro del Pleno.

La nueva ley tiene como objetivo fortalecer la cooperación judicial internacional y reforzar la lucha contra las organizaciones delictivas.

"En Ecuador no se negocia con las mafias"

Tras la votación, la asambleísta Rosa Torres afirmó que la aprobación representa un hecho histórico para el país y el Legislativo. "En Ecuador no se negocia con las mafias", señaló al destacar que la normativa apunta a combatir con mayor eficacia al crimen organizado.

Con la aprobación de la Ley de Extradición, el proceso continuará conforme al trámite legislativo establecido, la publicación en el Registro Oficial, para su entrada en vigencia.