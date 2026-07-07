ARMY se toma las calles en Chile tras la cancelación de los conciertos de BTS

Fans de BTS con pancartas en la manifestación por la cancelación de concertos en Chile.

Los ARMY, como se conoce a los seguidores de BTS, protagonizaron el último fin de semana una manifestación en Santiago de Chile para rechazar la suspensión de los tres conciertos que la agrupación tenía previstos para el mes de octubre.

El conglomerado recorrió las principales calles de la capital chilena hasta llegar al Palacio de La Moneda, donde se daría el encuentro masivo.

Los asistentes llevaron pancartas, globos morados y entonaron canciones del grupo para pedir una solución que permita la realización de los espectáculos que se tenían previstos.

El conflicto iniciaría luego de que las autoridades descartaran al Estadio Nacional como sede de los conciertos, así lo publicó AR13.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Deporte (IND), la instalación del escenario de 360 grados podría afectar la cancha y comprometer otros eventos ya programados en el recinto, entre ellos actividades deportivas y la Teletón 2026.

La incertidumbre ha generado el descontento de los todos los fans, quienes esperaban a sus ídolos con mucha ilusión y sostienen que el Estadio Nacional es el único recinto con la capacidad necesaria para llevar a cabo el evento.

Ante esto, el fandom ha mantenido su presión tanto en las calles como en la redes sociales con la finalidad de que se confirme un nuevo escenario, según AR13.

Por otra parte, el Gobierno chileno señaló que la productora habría iniciado la venta de entradas antes de contar con la confirmación definitiva del recinto y aseguró que se analizan alternativas para realizar los conciertos dentro del mismo complejo deportivo.

BTS no se presenta en Chile desde hace más de una década, por lo que el regreso de la agrupación es uno de los eventos musicales más esperados por los seguidores en el país.