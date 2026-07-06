De La Espriella anuncia creación de Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana en Colombia

El candidato Abelardo De La Espriella ganó con 49,66% de votos el balotaje en Colombia.

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció que el próximo 7 de agosto, el mismo día de su posesión, firmará un decreto presidencial para crear el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana.

La iniciativa tiene como propósito implementar operaciones "contundentes" contra delitos de alto impacto como la extorsión, los atracos y los homicidios en las principales ciudades de la nación.

De acuerdo con la información, el futuro presidente citó a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para diseñar estrategias conjuntas basadas en los diagnósticos específicos de cada ciudad.

El plan se apoya en su estrategia general "Patria Milagro", contemplando la incorporación de veteranos de la Fuerza Pública y reservistas para cooperar con la Policía.

El anuncio se acompaña de la finalización de las mesas de diálogo del gobierno de Gustavo Petro y la reactivación de órdenes de captura contra miembros de grupos armados.

Petro anuncia su salida anticipada

De su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el domingo 5 de junio que anticipará su salida del poder al 20 de julio y no lo hará como es habitual durante la posesión del ultraderechista Abelardo de la Espriella.

"No lo haremos el 6 ni el 7 de agosto, es fecha trágica. Lo haremos el 20 de julio en todas las plazas públicas de Colombia", dijo en X y convocó a una "movilización general para gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales".

Petro ha cuestionado los resultados de los comicios y asegura que prepara un documento con pruebas para llevar ante los tribunales.