El CNE proclama a Abelardo De la Espriella como presidente electo de Colombia

Autoridad electoral de Colombia proclamó a de la Espriella presidente electo de Colombia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó, este 24 de junio, los resultados del conteo preliminar y dio vencedor a De La Espriella por menos de un punto porcentual de ventaja, con 12 960 166 votos contra Cepeda que obtuvo 12 708 312.

Luego de las elecciones se desataron protestas y choques entre simpatizantes de Cepeda y la policía antidisturbios en Bogotá y Cali.

La oficina de De la Espriella calificó el reconocimiento como "positivo" y aseguró en un comunicado que el próximo gobierno garantizará el "derecho a la oposición política y a la manifestación pacífica".

Cepeda ocupará un curul en el Cenado

El presidente Gustavo Petro, aliado de Cepeda, denunció presuntas vulneraciones al software de la autoridad electoral y planteó la posibilidad de que se anulara la votación por la "intervención directa" de Estados Unidos, después de que Donald Trump apoyara durante la campaña al ahora presidente electo.

El CNE también anunció que Cepeda ocupará una curul en el Senado, un derecho que la ley colombiana reserva para los candidatos presidenciales vencidos en el balotaje.