Roberto Sánchez solicita anular votos en el exterior: Elecciones en Perú se mantienen en disputa

La segunda vuelta presidencial en Perú sumó un nuevo capítulo en la batalla voto a voto este lunes 22 de junio de 2026.

El candidato izquierdista Roberto Sánchez presentó un recurso para anular la votación de los peruanos en el exterior, una medida que podría modificar el resultado final de los comicios, en los que la derechista Keiko Fujimori mantiene una estrecha ventaja.

Con el 99,71% de las actas escrutadas, Fujimori registra el 50,11% de los votos válidos, frente al 49,88% de Sánchez.

La diferencia entre ambos candidatos es de aproximadamente 40 600 votos, según los resultados preliminares.

¿Es posible anular el voto en el extranjero?

Sánchez presentó el recurso ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) argumentando que el proceso electoral en el exterior habría sido afectado por cambios implementados para la segunda vuelta presidencial.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el candidato sostuvo que varias modificaciones en el sistema de procesamiento de los votos de los peruanos residentes fuera del país habrían generado irregularidades que, a su criterio, deben ser revisadas por las autoridades electorales.

Según el dirigente político, si se excluyen los votos emitidos en el extranjero, los resultados se invierten y él pasaría a liderar la elección con el 50,11% de los sufragios válidos, superando a Fujimori por más de 40 700 votos.

Denuncias sobre el traslado físico de las actas

Uno de los principales cuestionamientos de Sánchez se refiere a la decisión de no transmitir digitalmente los resultados de 119 oficinas consulares durante la segunda vuelta. Esto obligó a trasladar físicamente las actas a Lima para su contabilización.

Además, el partido Juntos por el Perú, que respalda a Sánchez, denunció al canciller peruano Carlos Pareja, a quien acusa de presuntas irregularidades en el manejo y traslado de la documentación electoral mediante valijas diplomáticas.

La postura del Canciller y la urgencia de Fujimori

El canciller Pareja rechazó las denuncias y aseguró que ninguna misión de observación electoral ni los organismos de control del Estado han reportado irregularidades en el proceso de votación realizado en el exterior.

El funcionario también recordó que los cambios en el procesamiento de las actas fueron anunciados previamente y que no existieron objeciones formales por parte de los partidos políticos durante su implementación.

Mientras tanto, Keiko Fujimori pidió que el proceso de conteo concluya lo antes posible. La candidata señaló que cada día sin resultados definitivos retrasa la transición política y la preparación del próximo gobierno, en medio de una de las elecciones más ajustadas de los últimos años en Perú.