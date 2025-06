'Quiero vivir en un lugar bonito donde no haya bombas', Adam, niño sobreviviente de Gaza

La historia de Adam, de 11 años, es una de las miles de terribles historias de Gaza, pero no es una más: por el horror que representa sobresalió hace dos semanas en la prensa italiana e internacional.

Fue el único de 10 hermanos que sobrevivió al bombardeo de su casa en Jan Yunis, el pasado 24 de mayo. Con él, solo se salvaron su padre, que murió días después, y su madre, Alaa al Najjar, de 36 años, una pediatra que esa noche del hecho estaba de guardia en el hospital de la localidad.

Ella fue la primera en intuir la tragedia cuando empezaron a llegar los cadáveres de sus hijos a su mismo hospital, y tras ir corriendo a su casa vio cómo iban sacando los demás. Que al menos se salvara Adam, gravemente herido, se convirtió entonces casi en un imperativo moral, y cuando uno de sus parientes pidió ayuda a Italia en una entrevista, el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni se activó.

Italia fue uno de los primeros países en ofrecerse a acogerlo, y también el que prefirió la familia. Por fin, en la noche de este miércoles, Adam y su madre llegaron al aeropuerto Linate de Milán.

Las palabras que dijo por teléfono Adam al diario La Repubblica desde el hospital, el día antes de partir, son conmovedoras: “Quiero vivir en un lugar bonito. Un lugar bonito es un lugar donde no hay bombas. En un lugar bonito, las casas no están rotas y voy a la escuela”.

Y añadió: “Las escuelas tienen pupitres, los niños estudian la lección, pero luego van a jugar al patio y nadie muere. Un lugar bonito es donde me operan el brazo y el brazo funciona de nuevo. En un lugar bonito mi mamá no está triste. Me han dicho que Italia es un lugar bonito”.

Adam bajó del avión con un balón amarillo que le habían regalado. Caminaba sin problemas y se encuentra mejor, pero aún tiene una herida en la cabeza y el brazo izquierdo vendado, que es el punto más crítico.

Sufrió múltiples fracturas de huesos y nervios, y los médicos del hospital Niguarda de Milán intentarán que recupere la movilidad lo máximo posible. Al llegar, le recibió el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

Las declaraciones que se han filtrado a la prensa indican que Adam y su madre están muy emocionados de llegar a Milán. “Gracias Italia”, han dicho. En la pista del aeropuerto, además, les esperaba una sorpresa. La hermana de Alaa al Najjar, que vive en Canadá y a la que no ve desde hace 12 años.

“Espero escribir una nueva página de nuestra vida, en un libro distinto. Después de la operación, Adam aprenderá italiano y estudiará”, dijo su madre en la entrevista al diario La Repubblica de la víspera.

El periodista le preguntó si sentía irse de Gaza: “Estoy destrozada. Dejé atrás todo lo que me importaba. Mi marido, mis hijos, mi trabajo, mis pacientes. Hace dos años, Gaza era un lugar perfecto para criar a los niños. Ahora, la gente muere de hambre, o de bombas. Quisiéramos solo vivir en paz, ir a la playa, estar en familia. En Gaza ya no hay nada”.

Sobre cómo eran sus hijos, solo dijo una frase: “Eran felices y hermosos antes de la guerra”. Adam era el segundo hijo, el resto tenían entre 12 años y seis meses.

La doctora relataba en su conversación la importancia de su fe a la hora de afrontar su tragedia. “Son días difíciles. Pero mis hijos están vivos. Están en el paraíso. A quienes mueren injustamente, Dios les concede las más altas esferas del paraíso. Claro que estoy triste, porque ya no puedo verlos ni abrazarlos, pero no estoy preocupada. En el paraíso encontrarán todo lo que no tuvieron en Gaza”.

Su hijo sabe ya todo, contó la doctora. “Le digo que, a pesar de todo, debe crecer y ser una buena persona. Cuando está triste por sus hermanos y hermanas, le digo que tiene suerte, porque sobrevivió. Cuando llora porque le duele el brazo, le digo que nuestros seres queridos no sintieron dolor al morir, y si él siente dolor, significa que está vivo”, comentó.

El avión en el que han llegado a Italia es un C130 militar, con equipo sanitario y personal médico de Protección Civil, en el que también han viajado otros cinco niños gazatíes heridos. Uno fue trasladado al Policlínico de Milán, otro al Papa Giovanni XXIII de Bérgamo y los otros tres a Turín.

"Si Dios permitió esta tragedia, hay una razón, debe haberla. Le he pedido a Dios, que es el único juez del mundo, que juzgue a los responsables". Alaa al Najjar / Pediatra sobreviviente de Gaza

Había, además, otros dos aviones con más niños heridos, un total de 17 con 55 acompañantes, que aterrizaron e hicieron escalas en otras ciudades italianas, pues los menores serán ingresados en seis regiones distintas del país.

Los tres aviones despegaron en torno a las cinco de la tarde del miércoles del aeropuerto Ramon de Eilat, en el sur de Israel. Italia, ha señalado el Gobierno, es uno de los países que más niños heridos ha evacuado de Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí, un total de 133.

“Seguiremos ayudándolos de todas las formas posibles. En sus rostros está el horror de la guerra. Basta de bombardeos”, ha dicho Tajani. Italia, no obstante, es uno de los países que se opusieron el mes pasado a la propuesta de 17 Estados miembros de la UE de revisar el acuerdo de asociación con Israel, que regula las relaciones entre ese país y los europeos.

Tras la orden de detención internacional contra Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra, emitida por el Tribunal Penal Internacional de La Haya, en noviembre de 2024, fue el propio Tajani quien descartó que Italia lo fuera a arrestar si viajara al país.

Lo cierto es que Italia, siempre cercana con Meloni a la línea del presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido uno de los países más tibios con Israel desde que comenzó su ofensiva en Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El líder de la Liga y vicepresidente del Ejecutivo, Matteo Salvini, es uno de los líderes de ultraderecha que ha viajado a Israel a mostrar su apoyo a Netanyahu.

Italia es contraria a reconocer el Estado palestino y en la ONU siempre se ha abstenido en la votación de resoluciones sobre el conflicto: para pedir un alto el fuego, en diciembre de 2023; para reconocer Palestina como Estado miembro de la ONU, en mayo de 2024, y para exigir la retirada de Israel de los territorios palestinos ocupados, en septiembre de 2024.

Contenido publicado el 12 de junio de 2025 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.