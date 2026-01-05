Adolescentes son la mayor parte de las víctimas de un incendio en bar de Suiza a fin de año

Las autoridades concluyeron la identificación de las víctimas de un incendio en Suiza.

Las autoridades suizas identificaron a las 40 víctimas mortales de un incendio en el bar de una lujosa estación de esquí de Crans - Montana, según informaron el domingo 4 de enero de 2026.

La mayor parte de los fallecidos en este trágico siniestro son adolescentes y jóvenes de diferentes nacionalidades, detallaron las autoridades.

El más joven de los muertos es un adolescente de 14 años con triple nacionalidad (francesa, israelí y británica). Mientras que la mayor es una mujer francesa de 33 años.

Las 40 víctimas se dividen entre 22 suizas, siete francesas, seis italianas, dos rumanas, una portuguesa, una belga y una turca.

Dos de los fallecidos tenían 14 años; seis tenían 15; nueve, 16; y tres, 17 años. Otros 20 fallecidos eran mayores de edad.

El Ministerio Público de Valais abrió una investigación contra los franceses que administraban el bar incendiado. También se indaga en el establecimiento y su material, vías de evacuación y normas contra incendios.

Italia repatriará a sus jóvenes muertos en el incendio en Suiza, algunos serán trasladados por vía aérea y otros recorrán por carretera hacia sus ciudades de origen.

Por su parte el presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó que asistirá el viernes a una ceremonia en Suiza en honor a las vítimas del incendio, entre las que figuran siete de sus compatriotas.