Un incendio destruyó una histórica iglesia en Ámsterdam durante el Año Nuevo

Los bomberos fueron desplegados para controlar el incendio en la iglesia Vondelkerk ocurrido en Ámsterdam, Países Bajos, el 1 de enero de 2026.

La histórica iglesia de Vondelkerk de Amsterdam, un edificio de finales del siglo XIX que era monumento nacional en Países Bajos, quedó destruida, la madrugada del 1 de enero de 2026, debido a un incendio que provocó el desalojo de viviendas cercanas.

El fuego se desató alrededor de 01:00 (hora local) en la torre de la iglesia, que dejó de servir como tal en 1977 y se convirtió en un centro multiusos.

Según las autoridades, no hubo personas heridas por el incendio. En un video se ve que la torre de la iglesia se derrumba por el fuego.

Hasta las 09:00 de este jueves 1 de enero, el incendio aún no estaba controlado por los servicios de emergencia. Sin embargo, las llamas no afectaron a la estructura del edificio, que se mantuvo en pie.

Aunque se desconocen las causas oficiales del incidente, algunos vecinos informaron que vieron fuegos artificiales acercarse a la torre de la iglesia, donde se originó el fuego. Aunque los bomberos no confirmaron esta hipótesis.

Decenas de viviendas cercanas a la iglesia, diseñada por el arquitecto neerlandés Pierre Cuypers, fueron desalojadas durante la madrugada y sus habitantes fueron instalados en un centro de yoga cercano.