Mundial 2026: Partidos del lunes 15 de junio que transmitirá Teleamazonas

El fútbol continúa en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este lunes 15 de junio se juegan cuatro partidos, correspondientes al debut de los Grupos G y H.

España, una de las favoritas para levantar el título mundial, abre la jornada ante Cabo Verde, a las 11:00 (hora de Ecuador), en el Estadio de Atlanta.

A las 14:00 (hora de Ecuador), Bélgica enfrentará a Egipto en el Estadio de Seattle. Estos primeros encuentros se transmitirán en diferido por la señal de Teleamazonas.

Arabi Saudita vs. Uruguay: En vivo en Teleamazonas

Las emociones no parán. A las 17:00 (hora de Ecuador), Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, hará su debut mundialista ante Arabia Saudita. El partido se jugará en el Estadio de Miami con transmisión exclusiva de Teleamazonas.

El Canal de la Familia Ecuatoriana transmitirá la participación de la selección sudamericana en vivo y en señal abierta. Los aficionados también lo podrán ver en la página web de Teleamazonas.

La jornada culmina a las 20:00(hora de Ecuador) con Irán ante Nueva Zelanda, en el Estadio de Los Ángeles. Este partido no será transmitido por Teleamazonas.