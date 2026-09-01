Aeropuerto de Caracas reabre tras graves daños por terremotos en Venezuela

Un avión de Conviasa, la aerolínea más grande de Venezuela, y un jet en la pista durante la reapertura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía.

El aeropuerto internacional Simón Bolívar, el más importante de Venezuela, retomó este martes 1 de septiembre de 2026 operaciones comerciales, tras los graves daños sufridos durante los terremotos de junio, anunció el ministro de Transporte, Francisco Garcés.

El aeropuerto, que sirve a Caracas, está ubicado en el estado La Guaira, el más golpeado por los sismos del 24 de junio.

Fue reabierto "después de un trabajo arduo, intenso, muy importante y sobre todo muy profesional", dijo Garcés a la prensa luego de la llegada de un vuelo procedente de Miami y la salida de otro hacia Ciudad de México.

Este lunes cerca de las 10:00 locales partió un vuelo de Coviasa hacia la Ciudad de México, según un comunicado del aeropuerto. Un avión de la línea Global Crossing aterrizó poco después hacia las 10:30, dijo a AFP un funcionario del aeropuerto.

Luego de la catástrofe, ocurrió el 24 de junio y que ha dejado más de 6.500 fallecidos, la terminal aérea operó únicamente para vuelos humanitarios. La pista principal de aterrizaje quedó parcialmente dañada por los sismos.

Los vuelos comerciales se desviaron a otras terminales aéreas con menor capacidad de operación en Valencia, Maracay y Barquisimeto, al oeste de Caracas, así como Barcelona, al este.

"Las pistas del aeropuerto también están en pleno funcionamiento" y el aeropuerto cuenta con "todas las medidas de seguridad", dijo Garcés. "Los servicios aeronáuticos de radioayudas, radares, etc. están totalmente puestos a disposición y totalmente en funcionamiento", agregó.