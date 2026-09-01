Snai: Mensaje en la cuenta de X de José Serrano fue publicado por terceros, fuera de la cárcel

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) se pronunció este martes 1 de septiembre de 2026 sobre el mensaje publicado en la cuenta de X de José Serrano, quien permanece en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena.

“No habría sido difundido desde el interior del centro penitenciario mediante un dispositivo, sino a través de terceros fuera” Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad.

El SNAI recordó que el ingreso, tenencia y uso de celulares y otros dispositivos de comunicación están prohibidos en todos los centros de privación de libertad. Además, señaló que en El Encuentro existen controles reforzados sobre comunicaciones, desplazamientos y acceso a objetos.

¿Qué decía el mensaje de Serrano?

En el mensaje, Serrano recalca que su llegada a Ecuador se produjo por una deportación y no por una extradición relacionada con el caso Villavicencio.

“No fui extraditado por el caso Villavicencio. Fui deportado desde Estados Unidos por un procedimiento migratorio. Sin embargo, antes de que llegar al Ecuador, el Presidente de la República ya publicaba fotografías mías bajo custodia estadounidense y anunciaba cuál sería mi destino: El Encuentro.” José Serrano, exministro del Interior.

También cuestiona el procedimiento utilizado para su ingreso al centro penitenciario y pide que se haga pública la boleta con la que fue encarcelado, incluida su fecha y hora de emisión.

Serrano denuncia las condiciones en El Encuentro

En otra parte del mensaje, el exministro denuncia supuestas restricciones y malos tratos desde su ingreso al centro penitenciario.

Además, asegura que no tiene acceso a la luz del sol ni puede leer y afirma que habría solicitado sus medicamentos y atención médica sin recibir respuesta.