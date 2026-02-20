Afganistán: nuevo Código Penal talibán legaliza violencia física contra mujeres

Entrega de ayuda humanitaria en Afganistán, en medio de la preocupación por el nuevo Código Penal que habilita la violencia contra las mujeres.

El régimen talibán en Afganistán ha aprobado un nuevo Código Penal que ha generado fuerte rechazo mundial al establecer disposiciones que, en la práctica, legalizan la violencia física contra mujeres y niños bajo condiciones extremadamente limitadas, según análisis de expertos en derechos humanos.

El documento, firmado por el líder supremo Hibatullah Akhundzada, define que un esposo puede aplicar castigos físicos a su esposa o hijos siempre que la agresión no cause “fracturas de huesos o heridas abiertas”, una barrera difícil de comprobar en un sistema judicial profundamente patriarcal. En los casos en que sí se demuestre daño grave, la pena máxima prevista es de solo 15 días de prisión.

Las normas obligan a que la víctima presente sus lesiones ante un juez mientras permanece totalmente cubierta y acompañada por un tutor masculino, a menudo el mismo esposo acusado, lo que complica aún más la posibilidad real de acceder a la justicia.

Además, el Código Penal reconoce diferentes niveles de castigo según la posición social del agresor, en una estructura que favorece a clérigos y élites sobre clases medias y bajas.

La nueva legislación también penaliza a las mujeres que tratan de escapar de situaciones de abuso; por ejemplo, una esposa que visite a parientes sin el permiso de su marido puede enfrentar hasta tres meses de prisión, e incluso sus familiares podrían ser procesados.

Organizaciones de derechos humanos han calificado la normativa como un retroceso drástico para las garantías de las mujeres, advirtiendo que institucionaliza la discriminación y socava cualquier protección frente a la violencia de género en el país.

Este desarrollo se da en un contexto más amplio de restricciones a los derechos de las mujeres bajo el gobierno talibán, que desde 2021 ha limitado el acceso de mujeres a la educación, al empleo y a la vida pública en múltiples esferas.