Lista de los pasaportes más poderosos del mundo en 2026; este es el puesto de Ecuador

El informe del Henley Passport Index detalla la lista de pasaporte más poderososo en 2026.

Viajar sin necesidad de tramitar una visa a una mayor cantidad de países es un privilegio que gozan ciertos países que tiene los pasaportes más poderosos del mundo.

El más reciente informe del Henley Passport Index señala que, en 2026, tres países asiáticos tienen los pasaportes más poderosos del mundo.

El ranking, elaborado por la firma británica Henley & Partners con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), ubica a Singapur como el país con el pasaporte más poderoso del planeta.

Sus ciudadanos pueden ingresar sin visa a 192 de los 227 países y territorios. Muy cerca aparecen Japón y Corea del Sur, que comparten el segundo puesto con acceso libre a 188 destinos.

Europa, sin embargo, mantiene una presencia en el ranking. Cinco países comparten el tercer lugar con acceso sin visado a 186 destinos. Estos son: Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza.

En el cuarto puesto, con 185 destinos disponibles, figuran Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Noruega.

El quinto lugar lo ocupan Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Emiratos Árabes Unidos, con 184 destinos.

Además, Emiratos Árabes Unidos destaca como el país con el mayor avance en el índice. Desde 2006 ha sumado 149 destinos sin visa y escalado 57 posiciones. Según el informe esto se debe a “la sostenida colaboración diplomática y la liberación de visados”.

¿En qué puesto está Ecuador?

Ecuador se ubica en el puesto 49, con un puntaje de 93 destinos sin visado. La lista incluye a países de Sudamérica, El Caribe, América Central, Asia, Oriente Medio, África y Europa.

En el otro extremo de la clasificación, están los pasaportes que permiten entrar a menos países sin visa. Afganistán ocupa el último lugar (puesto 101), con acceso sin visa a solo 24 destinos. Le siguen Siria, en el puesto 100 con 26 países, e Iraq, en el 99 con 29.