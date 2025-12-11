Alerta en Europa por aumento de casos de gripe H3N2; ¿qué se sabe de la nueva variante?

Eruopa se mantiene en alerta por el incremento de casos de la gripe H3N2 particularmente de su variante conocida como subclado K. Esta nueva variante del virus ha mostrado mayor capacidad de transmisión y tiene mutaciones que le permiten evadir la inmunidad previa.

En Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Canadá las autoridades sanitarias han emitido una alerta epidemiológica. En el caso de Reino Unido se reporta un brote importante de la enfermedad, las escuelas cerraron y los hospitales están saturados en pleno invierno.

Los grupos más afectados son los adultos mayores, niños en edad escolar, personas inmunodeprimidas y mujeres embarazadas. La enfermedad puede ser leve o grave, pero en algunos casos puede resultar mortal.

Además, los especialistas advierten que esta influenza puede confundirse con el COVID-19 y recomiendan realizarse pruebas combinadas para determinar con exactitud la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas?

Las personas contagiadas con la gripe H3N2 pueden presentar los siguientes síntomas:

Fiebre alta

alta Congestión nasal

nasal Tos seca

seca Dolor de garganta

de Dolores musculares intensos

intensos Fatiga extrema

extrema Molestias gastrointenstinales ( diarrea o dolor abdominal )

) Vómito

La gripe H3N2 suele durar entre cinco y siete días. Además sigue un patrón característico, si el paciente no presenta complicaciones:

Días 1 a 3: Aparición repentina de fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y tos seca

Aparición repentina de fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y tos seca Día 4 : La fiebre baja, pero la tos se intensifica

: La fiebre baja, pero la tos se intensifica Día 7: La mayoría de los síntomas disminuyen, sin embargo, la tos puede mantenerse

¿Cómo prevenir contagios?

La principal herramienta de prevención es la vacunación, pero también se insta a tomar las siguientes precauciones: