Cancillería peruana anuncia reactivación de relaciones consulares entre Perú y Venezuela

Perú y Venezuela avanzan en la reactivación de sus relaciones consulares

La cancillería peruana anunció el viernes la reactivación de las relaciones consulares entre los gobiernos de Perú y Venezuela.

Como parte de un "proceso progresivo" para reanudar de forma integral los vínculos diplomáticos entre ambos países.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dijo en un comunicado que este primer paso para recuperar las relaciones bilaterales, que han dado Lima y Caracas.

Tiene el "propósito inmediato de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países".

El Gobierno venezolano rompió relaciones diplomáticas con Perú en el 2024 y echó a los funcionarios de su embajada peruana en Caracas.

Luego de que el Gobierno de Lima reconociera al candidato opositor Edmundo González como presidente electo.

Tras la ruptura de las relaciones, Perú designó a Brasil para que asuma la custodia de su embajada en Venezuela.