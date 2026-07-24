Rubio, del equipo Movistar, se retira del Tour de Francia tras choque con un carro de la UAE

El colombiano Einer Rubio se retiró del Tour de Francia debido a unas lesiones faciales tras sufrir una grave caída en la subida al Alpe d'Huez durante la etapa 19 del viernes 24 de julio de 2026, cuando chocó con un vehículo de apoyo del UAE Team Emirates.

El ciclista del UAE Team Emirates-XRG, que ocupaba el puesto 27 en la clasificación general, se vio obligado a abandonar la etapa a pocos kilómetros de la meta en alto, donde Tadej Pogacar se alzó con la victoria.

Las imágenes de video mostraron cómo Rubio, de 28 años, chocaba a gran velocidad contra la parte trasera de un vehículo del equipo UAE, que se había detenido bruscamente en un tramo más llano del recorrido.

El Movistar Team informó que Einer Rubio recibió alrededor de 20 puntos de sutura en la cara tras el accidente que ha sufrido durante la ascensión a Alpe d'Huez. El colombiano fue trasladado a un hospital de Grenoble, donde se le realizarán nuevas pruebas para determinar el alcance de las lesiones.