Se amplía la lista de países que deberán pagar fianza para entrar a EE.UU. desde este 21 de enero

A partir de este 21 de enero de 2026, 25 países adicionales fueron incluidos en la política de ‘Visa Bond’, una medida que exige a los viajeros de ciertas naciones pagar una fianza reembolsable de entre 5 000 y 15 000 dólares antes de ingresar a Estados Unidos.

Esta medida aplica para las personas que buscan viajar al país norteamericano con visas de turista o negocios (B-1/B-2), según informaron autoridades migratorias estadounidenses.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Estado recordaron que este programa piloto busca reducir que las personas se queden en EE.UU como migrantes irregulares.

La fianza se devuelve si la persona cumple los términos de su visa y abandona Estados Unidos dentro del tiempo establecido.

Trump suspende la emisión de visas de inmigrantes en 75 países

Lista de países incorporados desde el 21 de enero

Entre las naciones añadidas se encuentran varios estados de África, Asia y América Latina, incluidos Venezuela y Cuba. Los 25 países afectados por la ‘Visa Bond’ son:

Argelia

Angola

Antigua y Barbuda

Bangladesh

Benin

Burundi

Cabo Verde

Costa de Marfil

Cuba

Djibouti

Dominica

Fiyi

Gabón

Kirguistán

Nepal

Nigeria

Senegal

Tayikistán

Togo

Tonga

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Venezuela

Zimbabue

Estos se suman a otros países que ya estaban incluidos desde agosto de 2025 en esta Visa Bond, como Malawi, Zambia, Guinea y Botsuana, entre otros. En total son 38 países sujetos a este requisito.