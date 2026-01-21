Se amplía la lista de países que deberán pagar fianza para entrar a EE.UU. desde este 21 de enero
A partir de este 21 de enero de 2026, 25 países más fueron incluidos en la política de ‘Visa Bond’ de Estados Unidos. En total son 38.
Con la Visa Bond, Estados Unidos busca frenar la migración ilegal
21 ene 2026 - 13:57
A partir de este 21 de enero de 2026, 25 países adicionales fueron incluidos en la política de ‘Visa Bond’, una medida que exige a los viajeros de ciertas naciones pagar una fianza reembolsable de entre 5 000 y 15 000 dólares antes de ingresar a Estados Unidos.
Esta medida aplica para las personas que buscan viajar al país norteamericano con visas de turista o negocios (B-1/B-2), según informaron autoridades migratorias estadounidenses.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Estado recordaron que este programa piloto busca reducir que las personas se queden en EE.UU como migrantes irregulares.
La fianza se devuelve si la persona cumple los términos de su visa y abandona Estados Unidos dentro del tiempo establecido.
Lista de países incorporados desde el 21 de enero
Entre las naciones añadidas se encuentran varios estados de África, Asia y América Latina, incluidos Venezuela y Cuba. Los 25 países afectados por la ‘Visa Bond’ son:
- Argelia
- Angola
- Antigua y Barbuda
- Bangladesh
- Benin
- Burundi
- Cabo Verde
- Costa de Marfil
- Cuba
- Djibouti
- Dominica
- Fiyi
- Gabón
- Kirguistán
- Nepal
- Nigeria
- Senegal
- Tayikistán
- Togo
- Tonga
- Tuvalu
- Uganda
- Vanuatu
- Venezuela
- Zimbabue
Estos se suman a otros países que ya estaban incluidos desde agosto de 2025 en esta Visa Bond, como Malawi, Zambia, Guinea y Botsuana, entre otros. En total son 38 países sujetos a este requisito.
